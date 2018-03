Musikalitas Mateus Asato Banyak Dipengaruhi John Mayer

Jakarta: Gitaris independen Mateus Asato mengaku musikalitasnya banyak dipengaruhi oleh John Mayer. Ia pun tak kesulitan ketika diminta menyebutkan beberapa lagu John Mayer favoritnya.



"In Repair, The Heart of Life, Wildfire, Helpless dan Lesson Learned," kata gitaris berusia 24 tahun itu kepada Medcom.id usai beraksi bersama Rafi Muhammad Trio di panggung Java Jazz Stage, Java Jazz International Festival 2018 di JIExpo Kemayoran, Jumat, 2 Maret 2018.



"John Mayer sangat memengaruhi gaya bermusik saya," katanya lagi.



John Mayer dan Mateus pernah bertatap muka di National Association of Music Merchants (NAMM) Brasil pada Januari 2017. Saat itu, Mayer tak memberikan banyak pujian kepada Mateus dan menganggapnya sebagai musisi dengan panggung Instagram. Namun, ketika Mateus menjual satu gitar miliknya, John Mayer membelinya dengan alasan ingin bermain gitar.





Mateus Asato (Foto: medcom/cecylia)



Mateus sendiri mulai belajar bermain gitar sejak usia 9 tahun. Saat itu, ia melihat sepupunya bermain dan mulai ikut terobsesi bermain gitar.



"Ceritanya, waktu itu saya melihat sepupu saya bermain akustik. Lalu, saya tertarik. Saat itu saya berusia 9 tahun dan sangat terobsesi dengan gitar. Suaranya, dan dia memperlihatkan saya beberapa band rock (asal Brasil)," cerita Mateus.



"Saya sangat menikmati musik-musik mereka dan bermimpi, saya ingin menjadi seorang gitaris," lanjutnya.







(ELG)