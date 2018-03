Fifth Harmony Dirumorkan Bubar

Jakarta: Fifth Harmony diterpa kabar tak sedap. Kabar pecahnya grup vokal yang kini beranggotakan Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane dan Lauren Jauregui itu tercium saat mereka membatalkan tur konser di Australia.



Lauren sempat mengatakan akan meninggalkan label rekaman Epic dan berpindah ke label Columbia untuk merilis album solo. Sementara Normani, baru masuk dalam manajemen baru dan berkolaborasi dalam singel terbaru Khalid, Love Lies.

Kabar-kabar tersebut membuat penggemar berspekulasi nasib Fifth Harmony akan sama seperti One Direction yang hiatus berkepanjangan."Perlahan tapi pasti, Fifth Harmony akan bubar, sebagai kabar baik, dan saya tidak terkejut," bunyi cuitan warganet Twitter @FarrizHaizad.Perjalanan Fifth Harmony dikatakan nyaris sama dengan One Direction. Bermula saat mereka terbentuk lewat ajang pencarian bakat The X-Factor, kemudian disusul hengkangnya salah satu anggota yang memilih berkarier solo, Camila Cabello (Zayn Malik di One Direction).Kepergian Camila dan Zayn memberikan hasil yang baik dan membuat mereka bisa mencetak prestasi di industri musik tanpa kehilangan penggemar.(ELG)