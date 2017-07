Linkin Park Merilis Singel Baru Bertepatan di Hari Meninggalnya Chester Bennington

Metrotvnews.com: Grup musik Linkin Park merilis video musik singel terbaru mereka, Talking To Myself. Ironisnya, video musik itu diunggah bertepatan pada hari Chester Bennington bunuh diri, Kamis (20/7/2017) waktu bagian Los Angeles, Amerika Serikat.



Talking To Myself merupakan singel dari album One More Light yang dirilis 19 Mei 2017. One More Light merupakan album studio ke-tujuh dari Linkin Park.

Video musik Talking To Myself disutradarai oleh Mark Fiore, menampilkan potongan dokumentasi perjalanan Linkin Park. Dalam video musik itu tampak bagaimana aksi panggung dari Chester.Hingga berita ini diturunkan, video itu sudah ditonton lebih dari 6 juta kali dan mendapat 70 ribu komentar. Kebanyakan mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Chester.Chester mengakhiri hidup dengan menggantung dirinya sendiri di Palos Verdes Estates, Los Angeles. Dia meninggal pada usia 41 tahun. Chester diketahui memiliki enam orang anak, kepergiannya menyisakkan sejumlah tanya. Terlebih bunuh diri itu dia lakukan di hari ulang tahun almarhum sahabatnya, Chris Cornell.(ELG)