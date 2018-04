Sajama Cut Rilis Album Mini Melibatkan Ade Paloh, Asteriska dan Endah N' Rhesa

Jakarta: Sajama Cut merilis album mini berjudul Softcore, yang terdiri dari tujuh lagu versi akustik. Album yang dirilis bertepatan dengan perayaan Record Store Day 2018 ini digarap dengan melibatkan beberapa kolaborator, di antaranya Ade Paloh (Marsh Kids, Sore), Asteriska (Barasuara), Eka Annash (The Bran/dals, Zigi Zaga), Endah N’ Rhesa, Leanna Rachel dan Tenna Handarini.



“Sebenarnya ini berhubungan dengan tendensi Sajama Cut untuk selalu menantang diri sendiri. Gue pribadi ingin breakdown cara dan insting penulisan lagu yang selama ini gue gunakan dan cara paling efektif untuk itu adalah dengan memainkannya secara akustik, karena tidak ada elemen lain selain melodi dan ritme dasar.”

“Ini sehubungan dengan keinginan gue untuk approach mater album berikut dengan cara penulisan yang baru,” ungkap vokalis Sajama Cut, Marcel Thee, dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id. Rabu, 18 April 2018.Tujuh lagu dalam album Softcore adalah History if Witches, Speak In Tounges, Rest Your Head on the Day, Season Finale, Idol Semen, Fin dan Fatamorgana.Softcore dirilis dalam format fisik CD. Belum diketahui apakah Sajama Cut akan memasukkan album ini ke dalam katalog rilisan digital mereka atau tidak.(ASA)