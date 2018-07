"Dilan" Bikin Geger We The Fest 2018

Jakarta: Panggung Ramengvrl di We The Fest (WTF) 2018 makin semarak dengan kehadiran Iqbaal Ramadhan. Ya, "Dilan" yang mempesona itu tiba-tiba hadir di panggung The Stage Is Bananas berkolaborasi dengan rapper GBrand dan para rapper lain.



"Iqbaal! Ganteng banget! Keluar lagi dong!" teriak beberapa wanita yang tampak tak kuasa mengontrol diri melihat Iqbaal di atas panggung.

Aksi panggung Iqbaal bersama rapper GBrand di WTF 2018 (Foto: Cecylia Rura)Iqbaal menampilkan aksi panggung energik dengan pakaian serba hitam. Bersama rapper lain, Iqbaal tampil sekitar pukul 21:30. Iqbaal hadir sebagai tamu di sesi penampilan GBrand Feat. Ramengvrl dan Keilanboi.Dari informasi yang dihimpun Medcom.id, ada 15 lagu yang dibawakan oleh para rapper, termasuk Ramengvrl di atas Stage Is Bananas di antaranya Lemon, Stay Sans, Always Be Mine, Coba Tebak, So Many, Love, Trust Nobody, Time Is Up, Bang, Copy Cat, Nombok, Alfa Girl, Bang Bang, I'm Da Man lalu ditutup dengan singel terbaru yaitu Ca$hmere.Iqbaal sendiri sebelum dikenal sebagai pemeran "Dilan" lebih dulu dikenal sebagai penyanyi. Dia bergabung dengan CJR.