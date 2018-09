Aksi Millie Bobby Brown Nge-rap Bareng Maroon 5

Tennesse: Millie Bobby Brown, aktris serial drama sci-fi Stranger Things, tidak hanya mampu berakting, tetapi juga nge-rap. Dalam panggung pertunjukan musik Maroon 5 di Nashville baru-baru ini, Millie unjuk gigi.



Seperti dilaporkan Billboard, vokalis Adam Levine mengenalkan Millie sebagai tamu kejutan saat mereka tampil di Bridgestone Arena pada Minggu malam, 23 September 2018 waktu setempat. Remaja 14 tahun ini ikut melantunkan lirik rap Girls Like You, yang aslinya dibawakan oleh Adam bersama Cardi B.

Millie juga membagikan video momen tersebut di Instagram. Seperti tertulis dalam keterangan video, dia tampak sangat bersemangat."Jadi tadi malam benar-benar gila!!! Aku suka Maroon 5 dan temanku tersayang Adam Levine," tulis Millie dengan menyertakan emoji api.Millie menjadi salah satu selebritas yang tampil menari dan melakukan lipsync di video musik Girls Like You, bersama Camila Cabelo, Gal Gadot, Ellen DeGeneres, Elizabeth Banks, Rita Ora, Jennifer Lopez, Chloe Kim, Alex Morgan, dan belasan selebritas perempuan lain. Millie sendiri juga mengidolakan Cardi B.Millie adalah remaja kelahiran Inggris 2004. Dia dikenal luas setelah bermain sebagai Eleven di Stranger Things (2016) rilisan Netflix. Lewat peran tersebut, dia menjadi nomine Primetime Emmy Award untuk kategori aktris pendukung terbaik. Debut film panjangnya adalah Godzilla: King of the Monsters yang akan dirlis pada Mei 2019.Pada April 2018, dia dinobatkan Majalah Time sebagai satu dari 100 tokoh paling berpengaruh. Dia adalah tokoh termuda dalam daftar ini.(ELG)