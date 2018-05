Shawn Mendes Rilis Lagu Baru dari Album Ketiga

Jakarta: Jelang perilisan album ketiganya, Shawn Mendes melepas salah satu nomor lagu berjudul Nervous.



Lagu ini diperkenalkan melalui artwork di akun Instagram dengan memperdengarkan penggalan nada lagu pada 23 Mei 2018.



Sebelumnya, penyanyi muda asal Kanada ini telah melepas empat nomor lagu di album baru, yakni In My Blood, Youth (ft. Khalid), Lost in Japan dan Where Were You in the Morning?.



Album ketiga Shawn yang diberi judul self-titled akan dirilis resmi pada 25 Mei 2018 melalui bentuk CD dan digital streaming.





Album tersebut berisi 14 nomor lagu di antaranya In My Blood, Nervous, Lost In Japan, Where Were You In The Morning?, Like To Be You (feat. Julia Michaels), Fallin' All In You, Particular Taste, Why, Because I Had You, Queen, Youth (feat. Khalid), Mutual, Perfectly Wrong, dan When You're Ready.(ELG)