Random Brothers, Proyek Idealis Randy Danistha "Nidji

Jakarta: Kibordis Nidji Randy Danistha membentuk grup musik elektronik bersama Nara Anindyaguna adiknya, bernama Random Brothers. Bagi Randy, grup ini merupakan proyek idealisnya sebagai musisi.



Musik elektronik yang digali Random Brothers sangat spesifik, yaitu yang berbasis modular synthesizer (synth).

Menurut catatan Gizmodo, jenis synth generasi pertama ini punya beberapa komponen terpisah atau modul yang dihubungkan secara manual lewat kabel. Kendati sudah banyak jenisnya, modular synth kembali populer karena banyak hal yang dulu belum tergali."Gue mau mengenalkan instrumen modular synth ke Indonesia. Jadi gue bikin proyek Random Brothers buat mengembangkan scene, semakin mengokohkan musik elektronik," ujar Randy saat ditemui di RPTRA Kalijodo Jakarta, Minggu, 8 April 2108.Randy mengaku tak berencana menjadikan Random Brothers sebagai proyek musik komersial. Mereka telah merilis dua singel di platform digital pada akhir 2017. Ada Don't Stalk dan Let's Talk About Us. Kendati mereka sudah punya banyak materi yang cukup untuk dijadikan dua album, belum ada rencana untuk merilis album penuh."Lagunya sudah ada 22, tinggal keluarkan saja, tetapi itu proyek idealis yang memang non komersial. Jatuhnya buat hobi gue saja," tukas Randy.Selain Random Brothers, Randy aktif bermusik lewat proyek lanjutan Nidji tanpa Giring, NEV Plus. Dia juga memproduksi proyek singel terbaru Syahravi Dewanda yang berjudul Try! Try! Try!. Dia juga mengerjakan musik untuk film horor slasher Sabrina produksi Hitmaker Studios.(DEV)