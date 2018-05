Ed Sheeran Geram Lagunya Dipakai untuk Kampanye Anti-aborsi

Dublin: Penyanyi Ed Sheeran geram ketika lagunya dipakai dalam sebuah kampanye. Dilaporkan The Guardian, Sabtu, 19 Mei 2018, lagu Ed Sheeran berjudul Small Bump didengungkan oleh para masyarakat yang berkampanye kurang dalam seminggu sebelum referendum atau pemungutan suara tentang aborsi di pusat kota Dublin, Irlandia.



Melalui akun Instagram, Sheeran membagikan foto yang bertuliskan konfirmasi darinya bahwa lagu Small Bump tidak bercerita atau mewakili kampanye tersebut.

Foto: Pernyataan Ed Sheeran dalam status Instagram Stories tentang lagu Small Bump yang digunakan untuk kampanye anti-aborsi di Dublin, Irlandia."Saya diberi tahu bahwa lagu saya Small Bump digunakan untuk mendukung kampanye Pro-Life. Saya rasa penting untuk memberi tahu kalian, saya tidak memberikan izin untuk itu. Lagu itu tidak mencerminkan tentang kampanye itu," tulisnya.Small Bump dirilis pada 2011 dan masuk dalam album debut Ed Sheeran dengan judul + (Plus). Pada lirik, Ed menceritakan bagaimana sebuah janin dalam seorang ibu tumbuh hingga dilahirkan ke dunia.“You’re just a small bump unknown, you’ll grow into your skin/With a smile like hers and a dimple beneath your chin/Finger nails the size of a half grain of rice, and eyelids closed to be soon opened wide/ A small bump, in four months you’ll open your eyes.”Referendum tentang aborsi di Irlandia ikut menarik perhatian publik setelah pemungut suara dipengaruhi oleh sebuah halaman di Facebook. Kabarnya, halaman tersebut dikelola oleh pihak di luar Irlandia dan menarik perhatian sejumlah kelompok untuk mempengaruhi pemungutan suara.Referendum tentang aborsi di Irlandia disebut merupakan bagian dari upaya mematuhi prinsip-prinsip dari undang undang belanja pemilu negara di Irlandia.(ELG)