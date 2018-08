Album 30 Greatest Hits Aretha Franklin Melesat Naik di Billboard

Detroit: Karya album Aretha Franklin berjudul 30 Greatest Hits kembali masuk tangga lagu Billboard. Album rilisan 1985 itu mendadak merangkak ke posisi tujuh kategori album terbaik Billboard 200.



Album 30 Greatest Hits terakhir kali singgah di tangga lagu Billboard pada 22 Juli 1972. Saat itu, album Aretha terjual sebanyak 13 ribu kopi semasa penjualan. Dua singel terbaiknya, I Never Loved a Man the Way I Love You (1967) dan Aretha: Lady Soul (1968) sempat bertengger di posisi runner up dalam tangga lagu populer Billboard.

Penjualan album 30 Greatest Hits meningkat hingga 12,693 persen. Menurut laporan Billboard, album ini populer dalam sepekan di Amerika Serikat, sehari setelah kabar kepergian sang legenda pada 16 Agustus 2018. Aretha meninggal dunia dengan riwayat penyakit kanker getah bening atau pankreas.Hal yang sama sempat terjadi ketika penyanyi XXXTentacion meninggal dunia pada Juni 2018. Pada bulan yang sama, penjualan musik XXXTentacion meningkat 16 kali lipat dengan Sad sebagai lagu terlaris.Aretha memiliki pengaruh besar terhadap dunia musik selama kurang lebih enam dekade. Lintas genre telah dilalui Aretha mulai dari genre musik injil, R&B, pop hingga musik opera. Beberapa singel Aretha yang dikenal berbagai lintas generasi antara lain Respect, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Chain of Fools, I Never Loved A Man (The Way I Love You), dan Think.Aretha Franklin tumbuh di lingkungan keluarga religius dengan latar belakang pemberi kabar injil. Oleh sebab itu, di usia 14 tahun Aretha dibimbing oleh sang ayah meniti karier yang sama. Namun, sebenarnya Aretha mulai bernyanyi sejak usia 10 tahun. Bakat bermusik telah diperolehnya dari sang ibu yang adalah seorang pianis dan vokalis. Barulah pada usia 18 tahun, Aretha merambah dunia musik R&B dan pop, lalu merilis album sekuler pada 1961.Pada 2010, Aretha masuk dalam daftar 100 musisi terbaik sepanjang masa versi Majalah Rolling Stone. Musisi yang baru berpulang pada usia 76 tahun itu pun telah meraih 18 trofi Grammy Awards, termasuk kategori Lifetime Achievement dan Living Legend.(DEV)