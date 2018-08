Once Mekel dan Ari Lasso Bersatu di Konser Amal

Jakarta: Ari Lasso dan Once Mekel akan tampil bersama dalam sebuah konser amal. Dua penyanyi yang pernah menjadi vokalis Dewa 19 itu akan tampil bersama personel Kla Project, Lilo.



Pertunjukkan bertajuk Intimate Concert with Once, Ari Lasso and LiLo member of KLa Project itu akan digelar pada Jumat, 7 September 2018 di Hotel Golden Tulip Holland Resort Batu, Malang, Jawa Timur. Acara yang digagas Esa Kreasi Promosindo berawal dari kepedulian terhadap kanker anak di Indonesia.

"Kami memastikan bahwa penonton tidak hanya mengeluarkan sejumlah dana tapi mereka juga mendapatkan sesuatu. Konser ini merupakan dukungan dan aksi nyata kami untuk penanganan kanker anak di Indonesia," kata Ernest Rafael, CEO Esa Kreasi dalam keterangan tertulisnya.Selain bisa menyaksikan para legenda musik Indonesia, penonton akan diajak untuk lebih peduli lagi terhadap para anak-anak penyintas kanker. Penonton juga bisa mengajak keluarganya untuk menikmati keindahan wisata Kota Malang sesudah acara berlangsung."Yang menarik di sini, penonton akan menikmati malam yang intim dengan para legenda musik Indonesia ini di mana akan ada penonton yang beruntung dapat bertanya, request lagu, bahkan bernyanyi dengan tiga legenda musik Indonesia ini. Kami juga menyediakan satu sesi di mana para penonton dapat berinteraksi satu dengan yang lain, menambah koneksi mereka," ujar Ernest.Acara ini juga menggandeng Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia yang konsern pada anak penyintas kanker. Indro Warkop yang merupakan salah satu pembina Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia berharap konser ini mampu menambah kepedulian masyarakat."Setiap orang punya beban dan masalah. Tetapi jangan pernah lupa untuk mencari kebahagiaan sedikit apapun untuk diri sendiri. Setidaknya untuk melatih diri kita sendiri untuk selalu bersyukur. Mari kita nikmati kebersamaan bersama keluarga adik-adik pejuang kanker di bawah naungan Pita Kuning, mari berbahagia bersama," ucap Indro.Tiket yang dijual hanya sebanyak 300 lembar. Keuntungan dari acara ini akan dibagikan kepada penderita kanker anak yang kurang mampu melalui Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia.(ELG)