5 Lagu Favorit Reza Rahadian

Jakarta: Aktor Reza Rahadian dalam kesehariannya tidak jauh dari musik. Pria 31 tahun itu mengaku mendengarkan musik dapat membuat suasana hatinya berubah, entah menjadi ceria atau hanyut dalam sendu sesuai lagu yang didengar.



“Bisa (menangis) banget kalau lirik lagunya menyayat hati, (termasuk mendengarkan) Il Divo nangis. Kalau mendengarka lagu dengan lirik-lirik seperti Michael Jackson yang bicara soal kemanusiaan, alam semesta, bikin saya narik nafas. dalam banget,” kata Reza saat bertandang ke kantor Medcom.id, beberapa waktu lalu.

Meski sangat menikmati musik, Reza mengaku bukan tipe yang senang datang ke konser musik. Baginya, mendengarkan musik adalah momen personal yang intim.“Saya bukan penonton konser, saya suka dengerin lagu di rumah, intim. Satu-satunya yang saya tonton Il Divo, dua kali ke Jakarta, dua kali nonton. Terus Adele, pernah nonton di Auckland,” jelas Reza.Lantas, apa saja lagu-lagu favorit Reza Rahadian?



1. Lykke Li - I Follow Rivers









“Itu mood booster kalau didengar pagi-pagi,” kata Reza.



Li Lykke Timotej Zachrisson atau biasa dikenal dengan Lykke Li, merupakan penyanyi 32 tahun asal Swedia. Lagu I Follow Rivers favorit Reza berasal dari album Wounded Rhymes, yang dirilis pada 2011. Lagu yang sama juga pernah dibawakan dalam salah satu episode serial televisi Glee.





2. Andy Williams - Moon River









“Very calming, menenangkan,” kata Reza soal lagu ini.



Andy Williams bukan satu-satunya penyanyi yang membawakan lagu ini. Komposisi Moon River ditulis oleh Henry Mancini dan liriknya ditulis oleh Johnny Mercer. Lagu ini awalnya dinyanyikan Audrey Hepburn pada 1961 untuk film Breakfast at Tiffany’s dan memenangkan Piala Oscar untuk kategori Best Original Song. Moon River juga mendapat Grammy Awards tahun 1962 untuk kategori Record of the Year Song of the Year.





3. Il Divo - Mama









“Itu lagu kesukaan, tentang cinta anak kepada ibunya,” ujar Reza



Vokal grup asal Inggris ini adalah favorit Reza. Beranggotakan Carlos Marin, Urs Buhler, Sebastien Izambard dan David Miller, mereka membawakan lagu dengan karakter vokal yang sempurna.





4. Chrisye - Kala Cinta Menggoda









“Indah lagunya, liriknya indah, musiknya indah," kata Reza.



Kala Cinta Menggoda adalah judul lagu sekaligus judul album Chrisye yang diriliss pada 1997. Lagu Kala Cinta Menggoda ditulis oleh Guruh Soekarnoputra, dalam proses rekaman album ini Chrisye dibantu oleh Erwin Gutawa.





5. Berlian Hutauruk - Badai Pasti Berlalu









Ini adalah masterpiece dari Eros Djarot yang dirilis pada 1977. Sejatinya lagu ini diperuntukkan untuk film dengan judul sama, yang disutradarai oleh Teguh Karya. Album Badai Pasti Berlalu juga melibatkan Chrisye dan Yockie Suryo Prayogo, para musisi terbaik Indonesia pada eranya.

