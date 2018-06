Baru Dirilis, Album Baru Kanye West Langsung Pimpin Billboard 200

California: Album musik terbaru Kanye West, Ye, memuncaki posisi Billboard 200 pada pekan pertama rilis. Capaian komersial ini menandai rekor delapan kali berturut-turut, album-album rilisan Kanye bertengger di posisi puncak serupa.



Ye dirilis secara fisik dan digital pada 1 Juni 2018. Seperti dilaporkan Billboard, total penjualan album ini mencapai 208 ribu unit ekuivalen album selama sepekan. Penjualan tradisional atau fisik mencapai 85 ribu.

Dengan angka penjualan itu, Ye mencapai posisi pertama grafik Billboard 200, yang mencatat popularitas album musik di AS selama sepekan berdasarkan data penjualan fisik dan digital dari Nielsen Music.Tujuh album Kanye sebelumnya, mulai The College Dropout hingga The Life of Pablo, juga pernah menembus popularitas serupa. Rekor tersebut menyamai rekor yang didapatkan pelantun rap Eminem dan grup musik asal Inggris The Beatles. Delapan album mereka pernah mencapai puncak Billboard 200 berturut-turut.Selain itu, Ye juga menjadi album streaming terlaris ketujuh pada pekan pertama rilis. Total permintaan streaming untuk album berisi tujuh lagu ini adalah 120 ribu. Setiap lagu mendapat permintaan streaming rata-rata 25,7 juta kali.Sementara itu, album Shawn Mendes turun ke posisi ketujuh setelah pekan lalu berada di posisi puncak. Beerbongs & Bentleys dari Post Malone tetap bertahan di posisi dua. Album Prequelle dari grup rock Ghost mencapai posisi tiga.(DEV)