Begini Jadinya jika Metallica Bawakan Lagu Dancing Queen Milik ABBA

Stockholm: Grup musik cadas Metallica membawakan lagu klasik Dancing Queen milik ABBA. Aksi mereka ini dibawakan ketika sedang menjalani tur musik di Swedia.



Dilansir dari laman NME, Kamis, 10 Mei 2018, Metallica membawakan lagu tersebut saat tampil di Stockholm dalam tur musik Worldwired yang telah dimulai sejak akhir tahun lalu. Lagu tersebut dibawakan sebagai bentuk penghormatan terhadap grup musik pop asal Swedia ABBA.

Kirk Hammett dan Rob Trijulo sukses memukau penonton lewat hit single 1976 tersebut. Lagu pop bernuansa klasik ABBA dibawakan dengan gaya yang funky ala Metallica.Band metal asal Los Angeles tersebut kini memang tengah disibukkan jadwal tur musik. Selanjutnya, mereka dijadwalkan tampil di Helsinki, Finlandia pada 11 Mei mendatang.Tur musik mereka akan berlanjut ke Amerika Utara pada September dan akan terus berlangung hingga 2019.Sementara itu, ABBA yang digawangi kuartet kuartet yang terdiri dari Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad (Frida), Agnetha Fältskog, dan Björn Ulvaeus ini dikabarkan baru merilis materi baru setelah 35 tahun hiatus dalam merilis lagu baru berjudul I Still Have Faith In You.Lagu tersebut akan diputar dalam acara spesial produksi NBC dan BBC pada Desember 2018.(DEV)