Paduan Suara Indonesia Pukau Warga Perancis

Jakarta: The Archipelago Singers, grup paduan suara Indonesia tampil memukau dalam pagelaran Festival des Choerus Laureats 2018 di lima titik di Provence, Perancis, pada 23-27 Juli 2018.



Tampilnya The Archipelago Singers dalam festival itu membanggakan, mereka menjadi paduan suara Indonesia pertama yang diundang secara resmi dalam ajang paduan suara non-kompetisi paling prestisius di dunia. Festival des Choeurs Laureats sendiri sudah digelar sejak 25 tahun lalu.

"Merupakan sebuah kehormatan yang sangat membanggakan bagi The Archipelago Singers untuk mewakili Indonesia di Festival des Choeurs Laureats 2018. Dalam festival ini, kami merepresentasikan keindahan keberagaman di tanah air yang dimiliki berbagai suku, bahasa dan budaya kepada masyarakat Eropa yang menyaksikan kami di Perancis, dimana festival ini menjadi salah satu tujuan hiburan musim panas oleh masyarakat pecinta musik klasik di Eropa," kata Darmawan, Chairman The Archipelago Singers, lewat keterangan pers yang diterima Medcom.id, Jumat, 27 Juli 2018.Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Festival des Choeurs Laureats berarti Festival Para Juara Paduan Suara. Setiap tahun hanya tiga paduan suara dari seluruh dunia yang diundang ke festival ini.Dua tim paduan suara lain yang juga diundang adalah paduan suara Sola dari Latvia dan Art n' Voices dari Polandia.Walikota Vaison la Romaine - Provence, Perancis, Jean-Francois Perilhou, turun langsung memberikan sambutan dalam festival ini. Bagi Perilhou, seni polifoni dapat membuat persaudaraan di setiap negara, seluruh dunia dan melintasi benua.Untuk sampai di festival paduan suara non-kompetisi paling bergengsi itu, perjalanan The Archipelago Singers tidak mudah. Mereka lebih dulu membuktikan diri jadi yang terbaik dalam beberapa kompetisi tingkat dunia. Pada 2016, mereka menjadi Juara I Kategori Paduan Suara Campuran pada the 37th International May Choir Competition Prof.Georgi Dimitrov di Varna, Bulgaria, salah satu kompetisi paduan suara paling prestisius di dunia.“Selama 25 tahun saya malang melintang di dunia paduan suara, saya rasa The Archipelago Singers adalah paduan suara Indonesia terbaik yang pernah saya dengar“ demikian pernyataan Christian Balandras, direktur dari Festival ini.The Archipelago Singers adalah salah satu paduan suara Indonesia dengan kualitas internasional yang didirikan pada tahun 2008 oleh sekelompok orang yang memiliki minat dan kekaguman yang besar pada music paduan suara. Nama “The Archipelago Singers” dipilih untuk menggambarkan Indonesia, Negara kepulauan (archipelago) terbesar di dunia dengan beragam suku bangsa, adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Seperti namanya, selain menjadi suatu organisasi yang menjadi wadah bagi para anggotanya untuk menyalurkan minatakan music paduan suara, The Archipelago Singers juga berkomitmen untuk menjadikan paduan suara ini sebagai sarana untuk mempromosikan semangat “Bhinneka Tunggal Ika” melalui musik di Indonesia. Tujuan ini terlihat dari komposisi keanggotaan The Archipelago Singers yang terdiri dari para penyanyi yang berasal dari latar belakang suku, agama,profesi, dan usia yang beragam.(ASA)