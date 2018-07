Once: Anak-Anak Sekarang Banyak Terekspos Musik Orang Dewasa

Jakarta: Lagu cinta menjamur di Indonesia hingga dikonsumsi anak-anak. Once Mekel ikut melihat fenomena ini. Menurut Once, minat anak yang mendengarkan lagu-lagu bertema cinta orang dewasa disebabkan kurangnya produksi lagu anak.



"Kurang banyak saya pikir, anak-anak banyak terekspos oleh karya yang sebenarnya untuk orang dewasa. Kita berharap anak Indonesia lebih mengenal lagu-lagu yang bertema anak-anak dan memang positif," kata Once kepada Medcom.id di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis, 19 Juli 2018.

Padahal, banyak anak-anak Indonesia yang memiliki bakat bermusik. "Saya pikir besar sekali. Orang Indonesia pintar bernyanyi, punya bakat musik yang hebat," kata Once.Once sendiri terlibat dalam proyek kolaborasi bersama penyanyi belia Shakira Jasmine dalam album kompilasi Energy of Asia untuk Asian Games 2018. Kolaborasi mereka direncanakan oleh penyelenggara acara. Once dan Shakira membawakan lagu Menaklukkan Dunia ciptaan Rian D'Masiv.Once mengaku tidak mengalami kesulitan saat berkolaborasi dengan penyanyi lulusan The Voice Kids Indonesia berusia 16 tahun itu."Saya dan Shakira enggak ada kesulitan apa-apa. Saya mengisi lagu pertama, di belakang baru diisi Shakira, lalu digabungkan," kata Once.(ELG)