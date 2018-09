Dewa 19, Jamrud dan Adhitia Sofyan Lengkapi Daftar Penampil Synchronize Festival 2018

Jakarta: Synchronize Festival kembali mengumumkan empat nama penampil yaitu, Dewa 19 featuring Ari Lasso dan Once Mekel, Adhitia Sofyan, Jamrud serta Shadow Puppets bersama Marcell Siahaan.



Synchronize Festival akan digelar selama tiga hari pada 5-7 Oktober 2018 di Gambir Expo Kemayoran Jakarta.

Adhitia Sofyan dan Shadow Puppets bersama Marcell Siahaan akan tampil di hari pertama bersama Barausara, Burgerkill, Danilla, Daramuda Project, Dipha Barus, Endank Soekamti, Fiersa Besari, Gho$$, Jakarta Blues Factory, Jakarta Blues Factory, Jiung, Koil, Lightcraft, Maliq & D'Essentials, Mesin Tempur, Midnight Runners, Mooner, Naif, Negative Lovers, Oom Leo Berkaraoke, Payung Teduh, Pure Saturday, Reality Club,Rock N Roll Mafia, Sentimental Moods, Sore, SRXBS, Steven & Coconuttreez, Strange Fruit, Sunmatra, Texpack, The Upstairs dan Vira Talisa.Daftar penampil Synchronize Festival (Dok. Synchronize Festival)Di hari kedua ada 70S OC, Begundal Clan, Bonita & The HUs Band, Clubeighties, Damascus, Dead Vertical, Diskoria, Down for Life, Feast, Future Collective, Godbless, Goodnight Electric, Grrrl Gang, Hivi!, ILP, Jason Ranti, Kunto Aji, Manjakani, Mocca, Murphy Radio, NDX AKA, Orkes Moral Pancaran Sinar Petromaks, Pelteras, Peonies, Pijar, Project Pop, Ras Muhamad, Revenge the Fate, Rhoma Irama & Soneta, Semiotika, Seringai, Sheila On 7, Sisitipsi, Soloensis, Straight Answer, The Cat Police, The Panas Dalam Bank, Tohpati Ethnomission, Videostarr, Westjamnation dan Zat Kimia.Dewa 19 featuring Ari Lasso dan Once Mekel bersama Jamrud tampil di hari ketiga. Nama penampil lain di hari ketiga Synchronize Festival yaitu Anti Squad, Bam Mastro, Candra Darusman & Friends, Deredia, Diskopantera, Dubyouth, Endah N Rhesa Extended, Fourtwnty, Fstvlst, It's Different Class, Iwa K, Jamrud, Javabass Soundsystem, Joni Agung & Double T, Logic Lost, Manumata, Mondo Gascaro, Musicater, Nasida Ria, NonaRia, Nosstress, Noxa, Padi Reborn, Pee Wee Gaskins, Polkawars, Ramengvrl, RAN, Rocket Rockers, SATCF, Scared of Bums, Seek Six Sick, Shaggydog, Something Wrong, Southern Beach Terror, Superman Is Dead, Tarrkam,The Adams, The Paps, The Sastro, Tigapagi, Ubiet & Kroncong Tenggara dan White Shoes and the Couples Company.Hingga saat ini masih tersedia tiket di setiap kategori.(ELG)