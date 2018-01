Sepuluh Skandal Plagiarisme Lagu (Bagian 1)

Jakarta: Kreativitas tak pernah ada yang benar-benar baru, termasuk musik. Hal pertama yang ingin diketahui dari sebuah grup atau solois baru di panggung hiburan adalah figur inspiratif, yang kemudian berlanjut pada pengkaveran lagu-lagu.

Entah secara kebetulan, sadar tak sadar atau benar-benar terinspirasi hingga melewati batas toleransi, beberapa musikus ini sempat terlibat skandal penjiplakan karya sesama musisi.

1. Avril Lavigne

Hits singel Girlfriend pertama kali dirilis pada 2007. Bait pertama lagu ini bahkan sempat disadur ke beberapa bahasa seperti Jepang, Mandarin, Portugis, Italia, Perancis, Jerman dan Spanyol.

Sang vokalis rupanya tak menyangka lagu miliknya ini mendapat tuntutan dari grup band power-pop era 70-an, Rubinoos. Tommy Dunbar, pendiri band Rubinoos mengajukan tuntutan terhadap Avril Lavigne serta co-writer lagu Dr. Luke, lalu mengklaim lagu Girlfriend memiliki kemiripan yang signifikan dengan singel I Wanna Be Your Boyfriend milik Rubinoos.

Manajer Lavigne mengatakan pada media Billboard, tuntutan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Tidak ada yang mirip di antara kedua lagu itu. Argumen ini semakin dikuatkan pihak Lavigne ketika ahli musikologis mereka mengatakan tidak ada kemiripan dalam melodi maupun pengembangan suara.

Sementara Lavigne, melakukan pembelaan dengan menulis pada laman MySpace miliknya, ia tidak pernah mendengar lagu Rubinoos yang dimaksud. Baginya, semua lagu berbagi lirik dan emosi yang sama. Dikabarkan kasus ini diakhiri oleh Lavigne tanpa diketahui oleh publik.

2. Coldplay

Tahun 2008 Coldplay digugat oleh Joe Satriani. Gitaris instrumental itu mengklaim singel Viva La Vida milik Coldplay pada bait terakhir menggunakan bagian asli substansial dari lagu ciptaannya If I Could Fly rilisan tahun 2004.

Coldplay pun melakukan pembelaan dengan mengatakan, setiap kesamaan lagu sepenuhnya bisa kebetulan terjadi dan bisa mengejutkan bagi kita semua.

Kasus tersebut kemudian diselesaikan lewat jumlah ganti rugi yang tak diungkapkan, kendati Coldplay tidak melakukan kesalahan apapun.

3. The Beatles

John Lennon pernah mendapat tuntutan dari Chuck Berry atas penjiplakan lagu. Hal itu terjadi pada singel Come Together yang dituduh menjiplak beberapa baris dan melodi singel Chuck Berry You Can't Catch Me rilisan 1956.

Sebagai bagian dari penyelesaian, Lennon setuju merekam tiga lagu yang diterbitkan Morris Levy termasuk kaver lagu You Can't Catch Me untuk kaver album Rock and Roll Lennon tahun 1975.

Kasus ini menjadi penyebab keretakan menahun antara Levy dan Lennon, hingga legenda The Beatles itu merilis Roots: John Lennon Sings the Great Rock & Roll Hits.

4. Oasis

Gallagher bersaudara saat tergabung dalam grup band Oasis sempat mendapat beberapa tuntutan terkait penjiplakan lagu. Yang paling terkenal terjadi ketika grup pop Australia 70-an, New Seekers menuntut band asal Inggris itu atas lagu Shakermaker rilisan 1994 milik Oasis yang sama persis dengan singel New Seekers bertajuk I'd Like to Teach the World To Sing rilisan 1971 yang digunakan Coca Cola sebagai melodi vokal dalam kampanye iklan di seluruh dunia.

Oasis dilaporkan membayar sejumlah USD500 ribu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tak ingin masalah berlanjut, dalam sebuah pertunjukan live Noel Gallagher mengakhiri panggung dengan singel Shakermaker dan mengatakan, "Sekarang kita semua minum Pepsi."

5. Johnny Cash

Reputasi Johnny Cash sebagai penyanyi dan pencipta lagu ikonik memang tak tergoyahkan. Namun, popularitas seorang Cash pun harus tersandung kasus penjiplakan yang dituduhkan komposer Gordon Jenkins. Cash dituduh menggunakan lirik dan melodi lagu Jenkins berjudul Crescent City Blues rilisan 1953 untuk lagu miliknya Folsom Prison Blues rilisan 1955. Penjiplakan itu tampak pada detik ke-45.

Cash mengubah tema lagu tersebut, dari wanita kesepian yang ingin membebaskan diri, pada kisah seorang pembunuh yang ingin melarikan diri. Atas tudingan tersebut, Cash membayar USD75 ribu kepada Jenkins.

(DEV)