Menguak Siapa di Balik Pembuat Logo Koes Plus

Sebuah grup musik tidak bisa dipisahkan dari logo band mereka. Pemilihan jenis dan gaya penulisan menjadi identitas sendiri. Metallica misal, grup heavy metal asal Amerika Serikat itu punya gaya penulisan nama yang ikonik. Termasuk juga Koes Plus.



Berdiri sejak era 1960-an, Koes Plus memiliki logo yang sederhana namun khas. Kesan vintage juga tersemat dalam logo itu. Dalam wawancara dengan Metrotvnews.com, pada 2014, Yon Koeswoyo sempat membeberkan asal-muasal logo Koes Plus.

"Logo itu yang bikin Mas Tonny Koeswoyo. Dibuat tahun 1969 dengan (gaya) huruf yang kuno,” terang Yon, kala itu.Selama lebih dari setengah abad logo Koes Plus menghiasi beragam hal di negeri ini dan membawa kenangan tersendiri bagi setiap penggemarnya.Jumat, 5 Januari 2018, Indonesia berduka. Salah satu musisi terbaik negeri ini, Yon Koeswoyo, meninggal dunia. Sebagaimana kita ketahui, Yon merupakan sosok terakhir yang masih aktif membawa nama Koes Plus di tengah usianya yang kian senja. Yon meninggal pada usia 77 tahun. Selama dua tahun terakhir, kesehatan Yon memang memburuk. Dia menderita infeksi paru-paru.(ELG)