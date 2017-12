Dansa Nusantara ala Bayu Risa

Jakarta: Mengusung tema Musik Indonesia di bulan Desember ini, Galeri Indonesia Kaya bersama penyanyi muda bersuara falsetto yang khas, Bayu Risa mempersembahkan pertunjukan berjudul Dansa Nusantara. Bertempat di Auditorium Galeri Indonesia Kaya, Bayu Risa membawakan lagu-lagu khas Indonesia dan mengajak penikmat seni berdansa.



"Sebagai bahasa yang universal, musik dapat memberikan kebahagiaan dan arti tersendiri bagi yang mendengarnya. Keberagaman seni musik yang terdapat di Indonesia ditampilkan secara indah dan enerjik dengan kehadiran Bayu Risa di Galeri Indonesia Kaya. Pertunjukan ini juga menjadi salah satu upaya untuk kembali mengenalkan lagu-lagu khas nusantara kepada masyarakat Indonesia dengan cara yang sangat menyenangkan," ujar Renitasari Adrian, Program Director Bakti Budaya Djarum Foundation seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Metrotvnews.com.

Membuka acara, Bayu Risa tampil membawakan lagu Kala Cinta Menggoda yang dipopulerkan oleh Chrisye. Dilanjutkan dengan lagu Percaya yang diambil dari album pertamanya Rise and Start Again di tahun 2010, singel ini pun sempat menjadi top hits di beberapa stasiun radio Indonesia selama beberapa waktu. Lagu Sahabat, Manis Manja dan Katong Dua pun sukses memanjakan telinga penikmat seni.Tak ketinggalan, Bayu Risa yang didampingi oleh Dennis (Keyboard), Yosua (Gitar), Ronald Steven (Bass), dan Ray Prasetya (Drum), membawakan medley lagu-lagu nusantara dengan versi Bayu Risa yang khas seperti Rame-Rame, Apuse, Yamko Rambe Yamko, Bengawan Solo, Alusi Au, Manuk Dadali, dan diakhiri oleh lagu Gemu Fa Mi Re.Melihat antusiasme penikmat seni yang hadir, Bayu Risa pun kemudian menyanyikan lagu berjudul Sela dan mengakhiri acara Dansa Nusantara pada sore hari ini yang sontak disambut dengan tepuk tangan yang meriah."Dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, salah satunya musik. Musik dan dansa pun erat sekali hubungannya, dan hampir di tiap daerah di Indonesia memiliki lagu-lagu yang kerap digunakan dalam acara atau pesta. Tua dan muda, siapapun menyukai musik, dan hari ini, saya mencoba untuk menampilkan beberapa lagu nusantara dan mengajak pengunjung yang hadir untuk berdansa dalam Dansa Nusantara," ujar Bayu Risa.Bayu Risa dikenal sebagai seorang penyanyi dengan jenis suara falsetto dan telah mengeluarkan album Rise and Start Again (2010) dengan melejitkan lagu Percaya dan Changes (2014). Bayu juga pernah merilis album remix berjudul Desire di tahun 2012.(ELG)