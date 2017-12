Tujuh Lagu Natal Bergaya Metal

Jakarta: Menjelang akhir Desember lagu-lagu Natal mulai diperdengarkan di sejumlah ruang publik. Tak jarang juga para musikus mulai menyanyikan lagu-lagu syahdu dan menenangkan hati bertemakan Natal. Lagu-lagu Natal kerap bercerita tentang menyambut damai Natal yang dirayakan tiap tahun pada 25 Desember.

Lagu Natal yang syahdu didominasi oleh genre musik pop, jazz, akustik dan klasik. Namun, beberapa genre musik cadas pun tak ketinggalan memiliki katalog lagu seputar Natal. Bagi para penggemar musik keras yang merayakan Natal, tentu lagu-lagu natal bergenre metal menjadi pilihan tersendiri. Berikut kami rangkum tujuh lagu Natal yang terdengar cadas:



1. Within Temptation - Gothic Christmas







Within Temptation merupakan band beraliran metal simfonik asal Belanda. Warna musik mereka kerap dikategorikan sebagai musik gotik metal. Ini tampak lewat beberapa warna musik di album mereka.

Mengudara sejak tahun 1996, band ini digawangi oleh Sharon den Adel, Robert Westerholt, Jeroen van Veen, Ruud Jolie, Martijn Spierenburg, Mike Coolen dan Stefan Helleblad.

Singel Gothic Christmas dirilis pada 2003.





2. Twisted Sister - I'll Be Home For Christmas







Band metal asal Amerika ini awalnya dikenal lewat singel We're Not Gonna Take It dan I Wanna Rock. Band ini dikenal gemar menggali unsur konflik yang terjadi antara orangtua dan anak serta kritik terhadap sistem pendidikan.

Band yang dikenal sejak tahun 1972 ini awalnya berbasis di Ho-Ho-Kus, New Jersey kemudian berpindah ke Long Island, New York.

Twisted Sister kini beranggotakan empat personel, Jay Jay French, Eddie Ojeda, Dee Snider dan Mark Mendoza.

Singel I'll Be Home For Christmas diciptakan diciptakan tahun 1943 oleh Bing Crosby sebagai bentuk penghormatan kepada para tentara yang jauh dari rumah dan dirindukan kepulangannya. Dirilis dalam bentuk piringan hitam 78 rpm. Frank Sinatra, Perry Como dan Elvis Presley adalah sebagian nama musisi legendaris yang sempat membawakan lagu ini.

I'll Be Home For Christmas masuk dalam album studio ketujuh Twisted Sister bertajuk A Twisted Christmas yang dirilis pada 17 Oktober 2006.



3. Spinal Tap - Christmas with the Devil









Spinal Tap adalah band parodi yang menjiplak gaya kelompok heavy metal rock. Pertama kali muncul pada 1979 lewat stasiun TV ABC dalam acara The T.V. Show yang juga menampilkan Rob Reiner.

Pada 1984 Spinal Tap menjadi tokoh fiksi dalam film rockumentary This Is Spinal Tap. Band ini digawangi triplet Michael McKean sebagai David St. Hubbins, Christopher Guest sebagai Nigel Tufnel dan Harry Shearer sebagai Derek Smalls.

Lagu Christmas with the Devil dirilis pada 1992 dalam bentuk vinyl.





4. Slipknot - Merry Christmas







Band heavy metal asal Des Moines, Iowa ini terbentuk sejak September 1955 yang digagas oleh tiga orang musikus, perkusionis Shawn Crahan, Joey Jordson pada drum, serta Paul Gray pada bass. Untuk sekarang formasi mereka bertambah menjadi sembilan orang, Corey Taylor, Mick Thomson, Jim Root, Craig Jones, Sid Wilson, Shawn Crahan, Chris Fehn, Alessandro Venturella dan Jay Weinberg.

Single Merry Christmas dirilis pada Desember 2008.





5. Ko?n - Jingle Balls







Band metal Ko?n berasal dari Bakersfield, California. Dibentuk pada 1993, band yang digawangi lima anggota ini memulai karier lewat singel demo Neidermayer's Mind. Setahun setelahnya mereka merilis album Korn, dilanjutkan dengan album kedua Life Is Peachy pada 1996.

Single Jingle Balls dirilis tahun 1999.





6. Corey Taylor - X-M@$









Corey Taylor merupakan musikus solo sekaligus pentolan dari band metal Slipknot dan Stone Sour. Singel X-M@$ miliknya mulai didistribusikan sejak 12 Desember 2010.





7. Dokken - Santa Claus is Coming to Town







Band metal asal Amerika ini dibentuk pada 1979. Mereka kemudian sempat berpisah di tahun 1989 lalu kembali bersatu empat tahun setelahnya.

Lagu Santa Claus is Coming to Town merupakan lagu Natal yang ditulis oleh John Frederick Coots dan Haven Gillespie. Pertama kali lagu ini dinyanyikan oleh Eddie Cantor melalui siaran radio pada November 1934. Singel ini terjual instan sejumlah 500.000 kopi. Lebih dari 30.000 rekaman ikut terjual dalam sehari.

Lagu ini telah dinyanyikan oleh 200 artis di antaranya The Crystals, Mariah Carey, Bruce Springsteen, Frank Sinatra dan The Jackson 5.

