Pentolan BTS Umumkan Mixtape Solo Terbaru

Seoul: Kim Nam-joon alias RM, pentolan grup BTS dari Korea Selatan, memberi kejutan bagi para penggemarnya pada Sabtu malam, 20 Oktober 2018. Lewat media sosial, RM mengumumkan mixtape solo kedunya yang akan dirilis dalam waktu dekat.



Mixtape ini diberi judul "mono dan akan memuat tujuh lagu baru, yang sebagian adalah kolaborasi. Lagu berjudul Seoul diproduksi oleh Honne, duo elektronik asal Inggris.

Lagu Bad Bye adalah kolaborasi RM dengan grup indie eAeon. Lalu lewat lagu Pass By, RM berkolaborasi dengan grup rock indie Nell. Empat lagu lain berjudul Tokyo, Moonchild, Forever Rain, serta Zig-Zag.Pihak RM belum merilis informasi lebih jauh, tetapi mixtape "mono" akan dirilis secara digital pada Selasa, 23 Oktober 2018.RM (Rap Monster) adalah rapper utama dan pemimpin grup BTS dengan tujuh personel. Pada September lalu, BTS mencuri perhatian dunia karena tampil dalam sidang PBB di New York dan memberi pidato inspiratif.Dalam pidato itu, RM mengajak kawula muda untuk mencintai diri sendiri dan menyuarakan suara hati. BTS diundang oleh UNICEF karena mereka memiliki kampanye Love Myself yang sejalan dengan program Generation Unlimited dari UNICEF.Burn The Stage, film dokumenter musik tentang perjalanan BTS, akan tayang di bioskop secara global pada 15 November 2018. Untuk kawasan Indonesia, film ini diedarkan oleh Feat Pictures lewat jaringan bioskop CGV. Pemesanan tiket film ini akan dibuka mulai besok Senin, 22 Oktober.(DEV)