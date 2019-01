Pasha Ungu Minta Presiden Jokowi Tetapkan 22 Desember sebagai Hari Duka Musik Indonesia

View this post on Instagram

“KEMARIN” jagat musik Indonesia berduka.. dunia musik indonesia kehilangan tiga sosok musisi hebat dalam sejarah musik indonesia.. bencana tsunami yang terjadi di pantai carita tanjung lesung banten merenggut banyak jiwa termasuk diantaranya tiga personil kelompok musik band papan atas indonesia “SEVENTEEN” yaitu saudaraku Herman,bani dan andi.. mereka adalah asset bangsa yang turut serta memperkaya khasanah musik indonesia yang bahkan hingga diujung akhir nyawa mereka pun masih mendedikasikan diri sebagai pahlawan musik indonesia yang tak pernah lelah menghibur masyarakat tanah air.. senang ungu bisa kenal dan berbagi panggung dengan kalian wahai saudara2ku almarhum.. insya Allah doa seluruh rakyat indonesia,doa dari seluruh sahabat musisi indonesia dan doa dari keluarga serta kerabat akan mengantarkan saudara2ku almarhum ke tempat terindah terbaik terdamai di surgaNYA Allah Swt.. aminn.. kepada saudaraku @ifanseventeen tetaplah kuat’tetaplah berkarya dan teruskan perjuangan juga cita2 saudara2 kita almarhum dipanggung musik indonesia.. jangan rubah nama panggungmu tetaplah menjadi sosok ifan seventeen yang dibanggakan baik para almarhum dan kita semua selaku sahabat2mu yang juga sama mencari hidup dari panggung ke panggung Demi keluarga.. kepada bapak presiden RI @jokowi izin bila dimungkinkan tolong tetapkan tanggal 22 desember 2018 juga sebagai “hari duka musik indonesia”.. bilamana tidak maka biarlah sejarah mencatat kejadian ini dan kami para musisi indonesia akan senantiasa mengenang kisah ini sebagai rasa solidaritas dan pengakuan bagi mereka para pahlawan musik Indonesia.. salam duka dan hormatku kepada saudaraku ifan seventeen dari saudaramu si anak panggung yang sedang dalam pengabdian untuk bangsa di timur indonesia.. ???????????? -pashaun’8’u-wakil walikota palu.. #haridukamusikindonesia #seventeen