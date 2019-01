Agnez Mo Masuk Nominasi iHeartRadio Music Awards 2019

Jakarta: Agnez Mo mengawali tahun baru dengan kabar baik. Penyanyi kelahiran Jakarta ini masuk dalam nominasi penghargaan musik bergengsi iHeartRadio Music Awards 2019. Kabar ini dibagikan Agnez Mo melalui akun Instagram @agnezmo, 10 Januari 2019.



Penyanyi berusia 32 tahun itu masuk dalam kategori Social Star Award. Nama Agnez bersanding dengan sejumlah musisi lain di antaranya Bhad Bhabie, Dylan Minnette, Joji, Lele Pons, Loren Gray, Mason Ramsey, Queen Naija, Tana Moengau, dan Trixie Mattel.

Pemilihan pemenang kategori ini berdasarkan jumlah vote melalui media sosial Twitter dan situs iHeart.com. Dukungan melalui Twitter yaitu dengan tagar musisi pilihan (contoh: #AgnezMo) disertai tagar #SocialStarAward dan # iHeartAwards. Ketiga tagar ini harus disematkan dalam satu postingan tweet di Twitter.iHeartRadio Music Awards adalah ajang penghargaan bagi insan musisi yang karyanya diputar dalam radio iHeartMedia dan iHeart Radio yang tersebar di beberapa negara. Gelaran ini telah dimulai sejak 2014.Dalam beberapa kategori pemenang dipilih berdasarkan dukungan via media sosial dan situs terkait iHeart.com. Sisanya, dipilih berdasarkan per data kinerja kumulatif saat karya dari para musisi diputar di radio iHeartMedia dan iHeart Radio yang tersebar di beberapa negara.Sebelumnya pada Oktober tahun lalu, Agnez Mo dipilih sebagai iHeartRadio On The Verge Artist. Penghargaan kategori ini diberikan kepada musisi pendatang baru dengan banyak prestasi.Dalam karier bermusik, Agnez Mo disebut telah meraih 170 penghargaan. Pada April tahun lalu, Agnez Mo menandatangi kontrak dengan label rekaman 300 Entertainment yang berbasis di New York.Pantauan Medcom.id, posisi tiga teratas dalam treding topic Twitter pada Kamis, 10 Januari 2019 ditempati tagar #AgnezMo #SocialAward, dan #iHeartAwards.iHeartRadio Music Awards 2019 akan digelar pada 14 Maret di Microsoft Theater, Los Angeles. Acara ini disiarkan langsung stasiun televisi Fox.(ASA)