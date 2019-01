Gandeng Ed Sheeran, Westlife Kembali lewat Lagu Hello My Love

London: Westlife siap mengulang kejayaan mereka di panggung hiburan. Dalam comeback mereka kali ini, grup vokal beranggotakan Shane, Nicky, Mark dan Kian merilis singel baru berjudul Hello My Love. Lagu ini dilepas resmi pada Kamis, 10 Januari 2019.



Pengerjaan lagu Hello My Love menggandeng musisi top populer di abad ini Ed Sheeran dan Steve Mac sebagai penulis lirik dan memproduksi lagu. Pada catatan kaleidoskop tahun lalu, nama Ed Sheeran sukses menggeser Taylor Swift kategori musisi berpendapatan tinggi dalam setahun.

Kembalinya Westlife telah diumumkan sejak Oktober tahun lalu. Mereka mulai aktif menggunakan media sosial dan menandatangani kontrak baru bersama Virgin EMI. Tahun ini, Westlife berencana merilis album baru.Selain merilis album, Westlife berencana melakukan tur di Inggris dan Irlandia pada Mei, Juni dan Juli mendatang dalam tajuk "The Twenty Tour". Ini merupakan tur pertama mereka sejak panggung terakhir tujuh tahun lalu di Croke Park, Dublin pada 23 Juni 2012. Tur ini digunakan sebagai momen perayaan ulang tahun Westlife yang ke-20 dimulai di Belfast pada 25 Mei dan berakhir di Dublin pada 5 Juli 2019. Sementara ini belum ada kabar valid Westlife akan bertandang ke Indonesia.Dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id, penjualan tiket tur Westlife kali ini menjadi yang tercepat. Sebanyak 400 ribu tiket terjual dalam waktu 48 jam. Westlife akan membawakan beberapa lagu populer di antaranya Swear It Again, Flying Without Wings, You Raise Me Up dan Unbreakable.Sepanjang berkarier, Westlife berhasil menjual 55 juta rekaman dalam skala global. Tujuh singel besutan mereka bahkan menembus peringkat wahid dalam tangga lagu populer di Inggris. Namanya bersanding dengan Elvis Presley dan The Beatles sebagai musisi populer tersohor asal Inggris.(ELG)