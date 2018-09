Dua Vokalis Dewa 19 akan Reuni di Synchronize Festival 2018

Jakarta: Synchronize Festival 2018 punya 118 musisi solo/grup yang siap tampil di enam panggung musik Kemayoran dalam waktu dekat. Salah satu penampil spesial adalah Dewa 19, yang akan tampil dalam formasi reuni bersama eks vokalis Ari Lasso dan Once Mekel.



Direktur program Rizky Aulia alias Kiki Ucup menyebut bahwa festival tahun ini tetap mengusung semangat lintas genre dan lintas generasi. Namun sebagai sebuah festival musik yang hendak menggabungkan seluruh musisi Indonesia, kata Ucup, Synchronize setidaknya harus membawa kembali Dewa 19 ke panggung pertunjukan.



"Kami melihat Dewa 19 adalah grup yang punya peran penting dalam perjalanan industri musik Indonesia," kata Ucup dalam konferensi pers di kawasan Kemang, Selasa, 25 September 2018.



"Namun apa yang menarik dari Dewa 19? Dewa 19 adalah grup yang ditinggal vokalis, tapi tetap sukses. Dua vokalis yang akan mengisi Dewa 19 (di Synchronize) ini punya karakter masing-masing. Dewa dengan Ari Lasso ya Dewa versi Ari Lasso, enggak bisa seperti Once," imbuhnya.



Menurut Ucup, Dewa 19 akan tampil dengan konsep mengikuti linimasa perjalanan mereka sejak awal era 1990 hingga sebelum bubar pada 2011. Ari dan Once akan menyanyikan lagu sesuai era masing-masing.



"Secara repertoar, gue akan urutkan dari awal Dewa sampai akhirnya Dewa," ungkap Ucup. "(Soal duet), kita lihat nanti."



Synchronize Festival, yang telah memasuki tahun ketiga sejak 2016, akan digelar di Gambir Expo Kemayoran selama tiga hari pada 5-7 Oktober 2018. Total ada enam panggung terpisah. Para musisi akan tampil mulai sore hingga tengah malam.

(ELG)