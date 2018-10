Vira Talisa Rilis Singel Baru Terinspirasi dari Musisi Jalanan di Kota Cannes

Jakarta: Setelah bereksperimen dengan bahasa Indonesia dalam singel Janji Wibawa, penyanyi Vira Talisa melepas satu singel baru berjudul Down in Vieux Cannes yang berarti Di Kota Tua Cannes.



Lagu ini dirilis dalam dwi bahasa, Prancis dan Inggris. Down in Vieux Cannes terinspirasi dari pengalaman Vira saat menghabiskan waktu senggang di Cannes pada saat masih berkuliah di Prancis.

"Down in Vieux Cannes adalah sebuah lagu yang terinspirasi pada saat saya berlibur ke Cannes di pertengahan tahun 2016. Waktu itu saya baru saja menyelesaikan kuliah dan akan kembali ke tanah air setelah 4 tahun tinggal di tanah Prancis," tuturnya, seperti diterima Medcom.id."Keadaan hati saya sedang keruh sekali waktu itu, rasanya masih berat mau meninggalkan tempat di mana saya belajar menjadi dewasa," imbuhnya.Cerita itu bermula ketika peraih penghargaan Alumni Award kategori Talenta Muda dari Kedutaan Besar (Kedubes) Prancis untuk Indonesia ini bertemu dengan seniman jalanan tua bernyanyi dan bermain gitar. Pada momen itu, musisi jalanan tersebut melempar senyum pada Vira dan menyanyikan sebait lirik dalam bahasa Prancis "Ma fille ne crains pas la peine qui s’installe en toi" yang berarti "Anakku, jangan takut akan rasa sakit yang tersimpan di dalam hatimu."Lagu ini ditulis dalam bahasa Inggris dan Prancis sebagai bentuk penghormatan terhadap sang musisi jalanan.Singel Down in Vieux Cannes dirilis melalui berbagai layanan streaming musik digital mulai 4 Oktober 2018.Berikut penggalan lirik singel Down in Vieux Cannes dalam bahasa Prancis beserta terjemahannya:Ma fille ne crains pas la peine qui s’installe en toiAnakku, jangan takut akan rasa sakit yg tersimpan didalam hatimuTout ce qu’on attends on retrouvera tout à la foisSemua yg kita tunggu-tunggu akan datang dalam waktu yg bersamaanMa fille ne crains pas la peine qui s’installe en toiAnak ku, jangan takut akan rasa sakit yg tersimpan didalam hatimuTout ce qu’on attends, on retrouvera dans la musique qui va redonner la joieSemua yg kita tunggu-tunggu akan terungkap dalam musik yg akan memberikan kembalikebahagiaan.(ASA)