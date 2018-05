Bocoran Album Debut Bebe Rexha, Expectations

Jakarta: Penyanyi Bebe Rexha tampaknya telah siap merilis album debutnya dengan judul Expectations. Pada Sabtu, 27 Mei lalu, penyanyi berusia 28 tahun itu merilis daftar lengkap judul lagu dalam album Expectations.



Ada 14 nomor lagu di antaranya Ferrari, Im a Mess, 2 Souls on Fire ft. Quavo, Shining Star, Knees, I Got You, Self Control, Sad, Mine, Steady ft. Tory Lanez, Don't Get Any Closer, Grace, Pillow, dan Meant to Be ft. Florida Georgia Line.

Dalam wawancaranya bersama Billboard pada April 2018, Bebe mengungkapkan album penuh Expectations memuat sisi berbeda dari sosok Bebe Rexha dan apa yang dicintainya. Dalam album Expectations, ia lebih jujur dalam bermusik dan memperkaya suara musik gitar.Album debutnya ini diberi judul Expectations berdasarkan pengalamannya saat bertandang ke Los Angeles dan memiliki ekspektasi dalam karier musik."Saya berpikir uang akan membawa saya pada kebahagiaan dan menjadi tenar (juga) akan membawa saya pada kebahagiaan, tapi apa yang yang saya temukan adalah semua ini bukan apa yang saya bayangkan," ungkapnya kepada Billboard."Ini seperti sebuah hal kecil. (Kebahagiaan) itu adalah keluarga saya, ini adalah ibu saya, ini adalah anjing saya, ini adalah segelas kopi di pagi hari," ungkapnya dalam perumpamaan.Sebelumnya, singel duet Bebe Rexha dan FGL berjudul Meant to Be sukses menduduki posisi kedua dalam tangga lagu Billboard 100 pada musim panas lalu.Album Expectations rencananya akan dirilis pada 22 Juni mendatang.(ASA)