Paramore Rilis Singel Kedua dari Album After Laughter

Metrotvnews.com, Jakarta: Grup musik Paramore merilis singel Told You So dari album terbaru mereka, After Laughter. Told You So merupakan singel kedua dari After Laughter.



Sebelumnya mereka merilis singel Hard Times pada bulan lalu. Told You So bernuansa electro-pop dengan rythm tropical dan tempo up-beat.



Sebelumnya gitaris Paramore, Taylor York, mengaku bahwa album After Laughter mereka buat dengan beberapa referensi musik, salah satunya dari Tame Impala. Album ini sekaligus jadi tanda kembalinya drummer Zac Farro.



After Laughter merupakan album kelima Paramore yang rencananya akan dirilis pada 12 Mei mendatang. Album itu berisi 12 track, nyaris seluruh lagu ditulis oleh kolaborasi antara vokalis Hayley Williams dan Taylor York.





