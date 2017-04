Ed Sheeran Dikabarkan Akan Berhenti dari Industri Musik Usai Tur

Metrotvnews.com, Jakarta: Ed Sheeran kabarnya akan berhenti dari musik usai Divide Tour. Hal tersebut dikatakan sumber terdekat Ed Sheeran.



Dilansir dari NME, sumber mengatakan Sheeran berencana istirahat, atau mungkin berhenti dari dunia musik untuk selamanya.

"Sheeran sudah cukup banyak mencapai segala sesuatu yang ingin ia capai dalam musik. Dia mencintai apa yang dia lakukan, dan menikmati kesuksesannya saat ini. Tapi di saat yang sama ia menginginkan kehidupan yang lebih normal," terang sumber.Rencana pensiun Ed Sheraan memang sudah lama terdengar. Sebelumnya, pelantun Thinking Out Loud ini mengatakan sudah memiliki rencana itu, tetapi jika ia sudah memiliki sepuluh album.Sheeran juga mengungkapkan keinginannya membangun keluarga, dan baru akan kembali lagi ke dunia musik jika anak-anaknya sudah remaja.Album terbaru Sheeran, Divide, penjualannya tembus angka satu juta lebih di Inggris. Singel Shape of You dari album tersebut bertengger selama 13 minggu di posisi pertama tangga lagu.Sheeran termasuk sosok paling berpengaruh di industri pop dunia saat ini. Dia tergolong penulis lagu yang andal. Bahkan bintang pop Justin Bieber membawakan lagu karya Sheeran, Love Yourself.(DEV)