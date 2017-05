Niall Horan Bekerjasama dengan Tim Produksi Album Adele

Metrotvnews.com, Jakarta: Personel One Direction non-aktif, Niall Horan, melibatkan sosok-sosok profesional dalam membuat album solo pertamanya.



Niall menggandeng Tobias Jesso Jr, orang yang turut membantu penulisan lagu-lagu milik bintang pop Adele. Nama Tobias termasuk berada di balik suksesnya lagu When We Were Young dari Adele.

Salah satu hasil kolaborasi Niall dan Tobias dapat kita dengan dalam lagu Slow Hands yang baru saja dirilis Niall.Secara garis besar Niall menggambarkan bahwa lagu itu menceritakan tentang percakapan personal sepasang kekasih."Sebelum kami menulis liriknya, kami telah memiliki gambaran besar musiknya dan itu terdengar seksi. Kemudian kami berpikir tentang konsep ini akan berpadu dengan aura lagu, dan saya pikir kami tepat soal itu,” kata Niall.Pada tahun 2015, Tobias sempat melakukan wawancara dengan majalah musik NME. Saat itu Tobias mengaku bekerjasama dengan Adele membuat dirinya grogi.(DEV)