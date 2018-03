Foto-foto Konser Pertama The Beatles di AS Terjual Rp4,9 Miliar

Merseyside: Kumpulan foto konser The Beatles di AS tahun 1964 terjual seharga GBP 253.200 atau Rp4,93 miliar dalam sebuah lelang di Merseyside, Inggris. Dari total 413 foto yang dilelang, hanya 46 foto di antaranya yang pernah muncul di publik.



Menurut laporan The Guardian, sebanyak 413 seluloid negatif foto dijual sekaligus bersama dengan hak ciptanya. Sebelumnya, 46 foto di antaranya pernah terlihat dalam sebuah lelang tahun 2011.

Koleksi foto ini merupakan hasil jepretan Mike Mitchel, yang saat itu berusia 18. Mike tertarik untuk memotret The Beatles setelah menonton mereka beraksi dalam acara televisi Ed Sullivan Show pada 9 Februari 1964. Dia pun memotret keempat personel The Beatles dalam dua konser di AS. Foto-foto Mike menunjukkan mereka dalam jumpa pers dan saat beraksi mereka di atas panggung.The Beatles 1964"Aku sangat terdorong untuk datang dengan hal yang seunik mungkin," kata Mike.Konser pertama digelar dua hari setelah acara Ed Sullivan Show yang ditonton Mike. The Beatles tampil dalam konser musik di Washington Coliseum. Itu adalah konser pertama mereka di AS setelah grup terbentuk di Liverpool Ingris pada 1960. Mike memotret mereka dengan cahaya ala kadarnya karena belum mampu membeli lampu flash.Mike memotret lagi saat The Beatles tampil di panggung Baltimore Civic Center pada 13 September 1964. Saat konser ini, Mike memanjat ke panggung demi mendapatkan sudut pandang yang lebih baik."Aku amati dan perhatikan, enggak ada orang yang naik ke panggung. Aku membayangkan seperti apa jadinya berada di atas panggung dan melihat apa aku bisa dari situ," tukas Mike.(DEV)