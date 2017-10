Blackteeth Umumkan Formasi Baru

Metrotvnews.com, Jakarta: Grup punk rock asal Jakarta, Blackteeth, mengumumkan formasi terbaru pasca-hengkangnya gitaris Christopher Bollemeyer alias Coki dan drummer Eno Gitara. Dua musisi yang diperkenalkan Blackteeth menjadi bagian dari mereka adalah gitaris Arya Novanda dan drummer Morris Orah.



"Gue kenal sama Arya karena dikenalin oleh Rey Marshall, waktu gue kolaborasi sama KPR tahun lalu. Pas kemarin, Blackteeth tinggal berdua gue stalking Instagram-nya dan langsung naksir. Buat gue Arya ini termasuk anak ajaib. Kami coba jamming dan ternyata cocok, jadi ya lanjut saja," kata Satriyo dalam keterangan pers yang dirilis Kamis (5/10/2017)



Berbeda dari Arya, drummer Morris Orah merupakan teman lama dari bassist Blackteeth, Jerry.



"Dulu gue pernah punya proyek bareng Morris. Gue yakin pasti langsung nyambung sama Satriyo dan terbukti benar. Kami nongkrong bareng dan emang langsung cocok," ujar Jerry.



Arya sebelumnya dikenal memiliki proyek musik atas nama dirinya sendiri, sedangkan Morris pernah bergabung bersama grup rockabilly The Hydrant dan Daddy and The Hot Tea. Morris juga penah tampil bersama Tempert Trap dan Andra and The Backbone.



Dengan formasi baru ini, Blackteeth siap merekam album mini.





