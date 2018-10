Pemanasan Dangdut Synchronize Festival 2018 dari NDX AKA dan OM PSP

Jakarta: Dangdut menjadi sajian utama Synchronize Festival 2018 hari kedua. Dua grup dangdut beda generasi tampil pada sesi Sabtu malam, sebelum Rhoma Irama dan grup Soneta memberi sajian pamungkas 2,5 jam hingga dini hari.



NDX AKA, duo hip-hop dangdut muda dari Yogyakarta, sukses memanaskan malam ini di panggung medium District yang penuh sesak. Nyaris semua penonton muda berjoget asyik dan ikut bernyanyi.

Dengan iringan musik minus one, Yonanda Frisna Damara dan Fajar Ari menyanyikan lagu-lagu populer seperti Kimcil Kepolen, Lilakno Aku, Remuk Ati, dan Bojoku Ketikung. Bahkan sebelum mereka menutup dengan lagu pamungkas, sebagian penonton sudah mendendangkan Sayang.NDX AKA (Foto: Medcom/Purba)Hampir bersamaan dengan NDX AKA, lima panggung lain diisi dengan Clubeighties, The Cat Police Goodnight Electric, dan Straight Answers.Orkes Moral Pancaran Sinar Petromaks (OM PSP), grup senior dangdut humor dari era 1970-an, tampil di panggung medium Forest. Mereka tampil bersembilan dan telah diperkuat dengan sejumlah musisi yang lebih muda. Kendati tidak sepadat NDX AKA, sesi panggung ini lumayan ramai penonton yang asyik berjoget.Kakek Omen dengan bersemangat bercerita mengenai lagu Tetangge Gue. Selama mereka membawakan lagu ini, layar panggung menampilkan foto sejumlah politisi yang mengalami kasus besar, salah satunya Setya Novanto.Orkes Moral Pancaran Sinar Petromaks (Foto: Medcom/Purba)"Lagu tadi tentang makelar kasus, yang bisa saja tetangga kita," ujar Omen.Ketika mereka pamit dan mengajak foto bersama, sebagian penonton meminta Fatime dibawakan sebagai penutup. Gayung pun bersambut dan penonton langsung merespons dengan goyangan santai dangdut.Bersamaan dengan OM PSP, empat panggung lain diisi dengan Sisitipsi, Jason Ranti, Grrrl Gang, dan Videostarr.Berikutnya, setelah diselingi Sheila on 7, Seringai, Project Pop, dan Mocca, raja dangdut Rhoma Irama tampil di panggung utama bersama grup Soneta pada pukul 23.15 hingga 01.45.(ELG)