Lagu Baru Harry Styles Buat Penggemar Penasaran

Jakarta: Harry Styles mengeluarkan lagu baru bertajuk Medicine yang dia nyanyikan dalam sebuah konser di Paris. Lagu ini langsung menjadi perbincangan warganet karena liriknya dianggap menyinggung soal biseksualitas.



Lirik yang dianggap yaitu, "The boys and the girls are in, I’ll mess around with them, and I’m OK with it. I'm coming down, I figured out I kinda like it, and when I sleep I’m gonna dream of how you tasted.”

Kendati Harry Styles belum memberikan konfirmasi resmi terkait inspirasi lagu tersebut, sejumlah penggemarnya di media sosial penasaran dan berspekulasi tentang orientasi seksual Harry.Sejumlah warganet Twitter bertanya apakah lagu Medicine akan dilepas resmi ke publik. "@Harry_Styles apakah Anda bisa memverifikasi lagu Medicine akan dirilis (resmi) atau tidak.""Para lelaki dan wanita bersama di sini, saya bersama dengannya dan tidak keberatan dengan itu, ini adalah (lagu 'kebangsaan') biseksual baru, terima kasih Harry Styles," tulis warganet lainnya.Orang langsung mengaitkan lagu ini dengan kejadian ketika Harry menyambangi San Fransisco, California pada September 2017. Saat itu, Harry beraksi di atas panggung sambil memegang bendera warna-warni sebagai indikasi dukungan terhadap kaum biseksual.Namun, pada 2013, British GQ terang-terangan bertanya apakah Harry adalah seorang biseksual. Ia pun mengelak tuduhan tersebut. "Biseksual? Saya? Tentu saja tidak," tegasnya."Saya tidak ingin menjadi bagian dari mereka (selebriti) yang komplain terkait rumor yang beredar.""Saya tidak akan seperti selebriti lain di Twitter dan membuat cuitan, 'Ini tidak benar!' Saya memilih untuk tidak melakukannya. Hal yang benar-benar mengesalkan adalah ketika Anda menjalin hubungan dan berada di tempat yang baru bersama orang yang benar-benar Anda suka, kemudian hak itu dicatat dalam sebuah kertas (media koran) yang memengaruhi publik dan mengubah sudut pandang publik."Harry Styles sendiri sebelumnya sempat berpacaran dengan Taylor Swift pada 2012 lalu. Pada 2015, ia sempat dirumorkan dekat dengan anggota keluarga Kardashian, Kendall Jenner.(ELG)