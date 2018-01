Borns Gandeng Lana Del Rey di Singel God Save Our Young Blood

Jakarta: Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Garrett Clark Borns atau dikenal lewat nama panggung Borns menggandeng Lana Del Rey dalam singel terbarunya bertajuk God Save Our Young Blood.



God Save Our Young Blood merupakan singel dalam album studio kedua Borns yang akan dirilis pada 12 Januari 2018. Suara pop Borns akan ditindih dengan vokal suara R&B/pop dari Lana Del Rey.

Pada Jumat, 5 Januari 2018, Lana Del Rey memulai tur konser Lust For Life di Minneapolis, Minnesota.Singel God Save Our Young Blood masuk dalam Rekor Dunia Matt Wilkinson di Beats 1 pada Selasa, 2 Januari 2018. Borns mengungkapkan proses di balik terciptanya singel tersebut."Saat pertama kali melakukan rekaman aku mendengarkan banyak musik The Beach Boys. Aku kagum dengan Brian Wilson yang melakukan perubahan dan pergerakan kunci yang tiba-tiba. Ini menjadi lagu pop yang terdengar paling menyenangkan, namun mereka juga memiliki bagian yang terputus-putus," kata Borns dilansir dari laman NME.Borns pertama kali bertemu dengan Lana Del Rey melalui media sosial Facetime. Ia berpendapat Rey merupakan penulis sekaligus penyanyi yang luar biasa. Borns juga menggandeng saudari Rey, Chuck, fotografer profesional untuk mengambil beberapa gambar di album terbarunya."Kami melakukan kolaborasi untuk beberapa proyek video. Lana juga ikut saat itu dan aku tunjukkan beberapa yang ada dalam rekaman," lanjut Borns."Saat menulis singel Young Blood aku mengingat Rey di pikiranku. Kemudian aku mencoba untuk melakukan backing vocal menggunakan warna suara seperti dia, dan membuatnya terkesan. Rey kemudian merasa telah menjadi bagian dari lagu ini dan aku mengungkapkan itulah yang sedang aku lakukan," tukas Borns.Ke depan, Borns berharap dapat kembali berkolaborasi dengan Lana Del Rey dalam proyek selanjutnya.(ELG)