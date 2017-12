Keseruan di Traxkustik 2017

Jakarta: Traxkustik Pop Hari Ini Edisi All Star yang digelar Sabtu, 9 Desember, pukul 13.00 hingga 24.00 WIB di Summarecon Mall Bekasi Downtown Walk Stage, menghadirkan banyak kejutan. Anak Trax bisa melihat langsung keseruan siaran di radio karena Trax FM live broadcast mulai pukul 16.00 hingga 20.00 WIB bersama para creator dan social media influencer, yaitu Ardinhai, Dhinooharyo, dan Bang Pen.



Serunya lagi, Maliq & D’Essentials hadir dan berbagi ilmu seputar digital musik lewat sharing session pada pukul 13.00 WIB. Event yang digelar gratis ini bertabur banyak hadiah bernilai total jutaan rupiah serta merchandise menarik yang dibagikan kepada Anak Trax.



Traxkustik merupakan program on air mingguan di 101.4 Trax FM Jakarta serta relay ke 90.2 Trax FM Semarang dan 95.1 Trax FM Palembang. Tayang setiap Selasa di program Kompak Bareng, pukul 19.00-20.00 WIB, dipandu Randhika Djamil dan Gita Bhebhita.



Program ini juga selalu menghadirkan musisi yang disukai Anak Trax untuk di wawancarai dan tampil membawakan lagu mereka secara live on air.



Rasakan kemeriahan pesta musik akhir tahun 2017 di event Traxkustik Pop Hari ini Edisi All Star bersama musisi yang kamu suka dan menjadi Anak Trax yang sesungguhnya. Follow juga Twitter dan Instagram @TraxFMJKT. Traxkustik Pop Hari ini Edisi All Star dipersembahkan oleh 101.4 Trax FM dan PopHariIni.com.





(TRK)