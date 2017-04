Record Store Day Yogyakarta Diisi Perilisan Vinyl Shaggydog, DOM 65, dan Zoo

Metrotvnews.com, Jakarta: Ajang Record Store Day dirayakan secara global termasuk di Indonesia. Di Indonesia, pesta tahunan bagi penggemar rilisan fisik musik ini dirayakan secara kolektif di sejumlah kota, di antaranya Jakarta dan Yogyakarta.



Di Yogyakarta, Record Store Day akan digelar pada 22 April 2017, di Rumah Budaya Prof. Soeroso (Angkringan Sari Dele) Jl Sidobali No.10B, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta. Acara berlangsung dari pukul 12 siang hingga 11 malam.

29 lapak penjual rilisan fisik musik berpartisipasi dalam acara itu, antara lain WLRV Records, Rilisan Fisik, Deep, Disgusting Tapes, Samstrong Records, Yogya Music Store, Doggy House Records, YesNoShop, Pengerat Shop, Demajors_Jogja, 42 Music Store, Jesuiscidal Records, Mindblasting Netlabel, Retro Active, Jajan Musik x Langensrawa, Yohan Kaset & Buku, Nur Kaset & Buku, Aldila, Rudi Kaset, Kobarjati, Nirmana Rec, UD. Barokah dan Nguping.Selain dari Yogyakarta, ada juga pelapak dari luar kota semisal dari Semarang ada Arubi_store, dari Solo ada Squonk, Disko Hobi x Lokananta dan Mr. George Music Store, serta Pooks Rec dari Bekasi. Selain lapak rilisan music juga ada lapak kuliner LKLJJN (Klaten) dan majalah, Folksy magazine.Rilisan spesial dari Record Store Day Yogyakarta adalah album Greatest Pledge Articles dari DOM 65 yang dirilis dalam format piringan hitam. Selain itu rilisan piringan hitam album Putra Nusantara dari Shaggydog, dan album Prasasti dari Zoo yang juga diluncurkan dalam format piringan hitam.Sedangkan label Otakotor Records akan merilis tiga album dari tiga grup musik asal kota gudeg itu, yaitu (((…))) - s/t, Arpappel - Aral Ruang, dan Riverstone dalam bentuk CDr.Berpartisipasi pula label Noise Bombing yang akan merilis musik noise eksperimental lewat kaset kompilasi Sounds From Sulawesi. Dirilis pula album live To Die dalam format kaset (dirilis oleh Hyperactape Records), To Die baru saja menyelesaikan tur Asia Tenggara - Jepang.Sementara dari area celtic punk, Rain in Summer akan merilis album baru dalam format CDr lewat WLRV Records. Sedangkan Jesuiscidal Records juga memiliki rilisan menarik, yaitu kaset Eternally Deprecated dari Death Vomit.Sebagai tuan rumah, Records Store Club juga akan merilis kaset kompilasi sebagai rekam jejak Record Store Day tahun ini. Kaset kompilasi itu menyuguhkan musik dari 10 grup musik asal Yogyakarta, yaitu The Ring, Riverstone, Pintu Rumah Biru, Lorong Jalanan, Venomous, Hell Driver Club, Amok, Marsmolys, Beathovent, dan Rubah Di Selatan.(DEV)