Jason Ranti Merilis Akibat Pergaulan Blues

Metrotvnews.com, Jakarta: Sudah lama rasanya kita tidak mendengar musisi eksentrik yang membawa isu-isu sosial dengan cara menyenangkan, kritis, penuh sindiran dan sarkastis. Adalah Jason Ranti, pemuda blues yang akhirnya menghadirkan itu semua.

Akibat Pergaulan Blues dikerjakan oleh Jason sejak tahun 2016, dan resmi dirilis pada Senin (15/5/2017) lewat sebuah diskusi dan pertunjukkan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Album memikat ini digagas dan diproduseri oleh Junior Soemantri. Jason yang disebut sudah lelah nge-band akhirnya memutuskan solo. Sebelumnya Jason dikenal sebagai bagian dari grup musik Stairway to Zinna. Bersama band ini Jason sempat mengeluarkan album Asisi (2012) serta album kompilasi Karol’s Trip to Zinna (2013) bersama Karon n Roll, That’s Rockefeller dan Indische Party. Saat ini Stairway to Zinna masih eksis walaupun tidak begitu aktif.

“Karena takdir dan pertanggungjawaban dengan sang pencipta,” kata Jason saat ditanya soal alasan membuat album Akibat Pergaulan Blues.

Jason lewat singel Bahaya Komunis yang berada di urutan ke-tujuh dalam Akibat Pergaulan Blues berhasil mengemas kegeraman sekaligus rasa miris terhadap situasi sosial, namun lewat sesuatu yang terdengar jenaka.

Agaknya Jason memiliki pribadi kritis berbalut humoris. Hal itu tampak ketika dia ditanya inspirasi lagu-lagu dalam albumnya.

“Dari internet dan warung jamu, dari majalah Bobo terutama si Rongrong dan si Bona,” kata Jason.

Dalam ketarangan pers dari demajors, label di mana album Akibat Pergaulan Blues bernaung, diceritakan bahwa Jason sudah cukup lama akrab dengan instrumen gitar. Instrumen utama yang digunakan Jason dalam menjalankan proyek solonya.

“Awal bermusik (Jason) konon pertama kali diajari abang-abang misterius di warung pinggir jalan, waktu ia masih kecil. Kunci gitar pertama yang dikuasai A minor 7. Alhamdullilah saat ini sudah sampai di kunci A minor 9," ujarnya.

Apa yang dihadirkan Jason dalam album solo pertamanya itu lebih serius daripada kedengarannya. Meski hal itu lagi-lagi “dipatahkan” oleh Jason sendiri.



“Jangan terlalu serius,” kata Jason soal materi albumnya.



