Album Baru Lala Karmela Siap Dirilis Bulan Depan

Jakarta: Selain sibuk syuting film terbaru garapan sutradara Azhar Kinoy Lubis, Lala Karmela juga sedang menyiapkan album musik kelima, menyusul Solina yang dirilis dua tahun silam.



"Karya musik sedang on the way – memang agak terhambat karena ada proyek film ini," kata Lala saat ditemui di XXI Metropole usai peluncuran Festival Film Indonesia 2018, Senin, 1 Oktober.

"Namun Insya Allah, kalau semua lancar, (album) akan dirilis bulan November bersama label Organic (Records), yang dijalankan oleh Maliq & D'essentials," imbuhnya.Judul album belum diungkap. Namun konsep musiknya, kata Lala, tidak beda jauh dengan album-album dia sebelumnya."Musik tetap bertahan dengan akarku, akan tetap pop alternatif, ada suasana folk, tetapi aku sudah eksperimen dengan suara-suara baru, suara yang ada elektronik juga, dan bahasa masih ada yang berbahasa Inggris," tutur Lala.Lala, yang bernama lengkap Karmela Mudayatri Herradura Kartodirdjo, adalah musisi dan aktris Indonesia-Filipina kelahiran 1985. Dia telah merilis empat album studio sejak 2008, termasuk debut Stars rilisan Filipina.Sebagai aktris, Lala telah bermain di empat film rilis sejak 2010, mulai dari SKJ (Seleb Kota Jogja), Ngenest, Bukaan 8, hingga Partikelir. Sekarang dia sedang syuting film Kuambil Lagi Hatiku: Namaste Borobudur bersama sutradara Azhar Kinoy Lubis.(ELG)