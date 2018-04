Rilisan Spesial di Record Store Day Indonesia 2018

Jakarta: Kabar baik bagi para pecinta musik. Acara tahunan Record Store Day (RSD) kembali diadakan dengan menampilkan sejumlah karya edisi spesial para musisi independen Tanah Air.



Perayaan perilisan album rekaman musik secara fisik ini telah digelar untuk kali kesebelas di seluruh dunia sejak digelar perdana pada 2007 di Amerika Serikat dan kali ketujuh di Indonesia. Perayaan ini pun diadakan di sejumlah negara seperti Perancis, Jerman, Belanda, Italia, Jepang, Meksiko, Spanyol, Inggris, dan beberapa negara lain.

Record Store Day rutin diadakan pada hari Sabtu di bulan April setiap tahun. Kali ini, RSD ketujuh di Indonesia digelar selama dua hari di akhir pekan pada Sabtu dan Minggu, 21-22 April 2018 bertempat di Kuningan City, Jakarta Selatan.Melalui pantauan Medcom.id dalam akun resmi Record Store Day Indonesia, hingga saat ini diumumkan 56 rilisan spesial berupa kaset, CD, dan vinyl (piringan hitam) karya musisi Tanah Air. Berikut 10 diantaranya:Siksa Kubur merilis dua buah karya dalam bentuk kaset, yakni album ketiga mereka Eye Cry (2003) dan album keempat Podium (2007) dalam gelaran RSD 2018.Kabar terakhir yang diperoleh Medcom.id pada Maret 2018, grup metal yang digawangi Rudy Harjianto, Andre Tiranda, Adhitya Perkasa, serta Dena Prabandara itu masih eksis di jalur musik cadas dan tengah menggelar panggung off-air di beberapa kota di Indonesia.Grup musik yang digawangi trio jenaka Nesia Ardi, Yasintha Pattiasina, dan Nanin Wardhani merilis album fisik spesial berupa kaset. Mereka yang baru melambungkan namanya lewat debut album self-titled (NonaRia) pada 26 Januari 2018 itu mengusung tema-tema sederhana dalam komposisi musik. Termasuk pemilihan diksi, inspirasi, dan makna lagu.Kehadiran mereka sekaligus menjadi gebrakan warna baru lewa nuansa swing jazz dan era 60-an di industri musik Indonesia yang kerap disuguhi musik pop modern.Sejak merilis album perdana Axis Mundi (2015) gruop musik metal yang terbentuk sejak bersekolah di SMA Al Azhar ini mulai diperhitungkan namanya di industri musik.Pada RDS 2018, grup dalam format kuartet ini merilis edisi spesial untuk album kedua Rangkum (2017) dalam bentuk kaset.The Adams merilis singel baru bertajuk Pelantur tepat di hari pertama perayaan RDS 2018 di Indonesia. Pada kesempatan ini grup yang terbentuk sejak 17 tahun silam itu merilis singel Pelantur dalam bentuk keping cakram atau CD. Karya tersebut sekaligus menjadi edisi rilisan spesial The Adams bagi pecinta musik Tanah Air.Meski terjadi sedikit perombakan dalam formasi The Adams sejak sepeninggalan pemain keyboard, Retiara Haswidya Nasution pada Januari 2018, The Adams tengah mempersiapkan album ketiga mereka yang rencananya memuat 12 nomor lagu.Proyek solo Jimi Multhazam tampaknya mulai didengungkan. Melalui nama Jimi Jazz, penggawa The Upstairs dan Morfem itu merilis sebuah karya spesial berupa rilisan fisik dalam bentuk keping cakram (CD) untuk album Kebisingan Pancaroba yang Merongrong.Album ini merupakan karya album mini Jimi yang baru ditelurkan pada 23 Januari 2018 secara digital melalui platform YouTube.Solois Jason Ranti merayakan RDS 2018 dengan merilis sebuah karya baru bertajuk Malam Pasti Pasrah melalui rilisan fisik kepingan DVD.Jason Ranti hadir sebagai solois indie yang tampil berbeda lewat album debut Akibat Pergaulan Blues yang dirilis pada 2017 melalui warna musik folk.Baru merilis album Turbulensi pada 28 Maret 2018, grup musik metal Godplant mengemasnya dalam rilisan fisik spesial dalam bentuk kaset sebagai bentuk perayaan RDS 2018.Album Turbulensi memuar 12 nomor lagu dan merupakan debut karya mereka. Pada 2017 mereka sempat merilis album fisik dalam format kaset, Preambule yang merupakan hasil rekaman demo.Album Turbulensi merupakan buah karya kritik-kritik sosial yang diangkat dari realita sekitar.Putri pasangan Ikang Fawzi dan Marissa Haque ikut merayakan RDS 2018 dengan merilis karya spesial dalam format keping cakram bertajuk Belukar Dunia.Karya ini merupakan album mini perdana Chiki yang memuat dua nomor lagu, Belukar Dunia dan Halo Jelita. Dua buah karya di dalamnya mengusung warna musik pop era 80-an.Album ini dirilis tepat pada perayaan RSD 2018. Belukar Dunia merupakan karya lanjutan dari album perdananya bertajuk Dimulai dari Mimpi (2016).Grup musik Crayola Eyes merilis karya singel dalam format vinyl berukuran 7" di perayaan RDS 2018. Karya ini memuat dua nomor lagu yaitu Oscillation dan Crayola Eyes.Musikus Haikal Azizi melalui proyek musik Bin Idris merilis dua singel dalam format vinyl berukuran 7". Dua nomor lagu tersebut bertajuk Ibrahim dan Iblis serta Spirit Whale of The Majestic Ocean.Perilisan ini merupakan cara Bin Idris merayakan RDS 2018.(ELG)