Prambanan Orchestra akan Undang Presiden Jokowi

Yogyakarta: PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC) dan Rajawali Indonesia Communication selaku promotor acara Prambanan Orchestra siap mengundang Presiden Jokowi ke perhelatan mereka. Prambanan Orchestra menghadirkan komponis legendaris Yanni dan akan digelar pada 20 Oktober 2018 di Candi Prambanan.



"Kami jelas akan mengundang Bapak Jokowi. Semoga beliau bisa meluangkan waktunya dan menonton konser ini," kata Anas S Alimi dari Rajawali Indonesia Communication, saat ditemui di Komplek Candi Prambanan, Yogyakarta, Selasa (3/7/2018).



Menurut Anas, penampilan Yanni di Prambanan Orchestra merupakan hal istimewa. Karena itu, dia akan mengundang tamu-tamu spesial. Sejumlah musisi Indonesia pun disebut Anas sangat antusias mendengar kehadiran Yanni di Prambanan Orchestra.



"Gus Mus, Habib Luthfi mudah-mudahan bisa hadir. Bahkan, ketika kami umumkan kehadiran Yanni di media sosial beberapa artis seperti Glenn dan Tompi langsung nanya ke saya 'mas beneran ini mau undang Yanni? Saya mau datang'," ujar Anas.



Mengingat nama besar Yanni di dunia musik dunia, Anas juga yakin sejumlah musisi luar negeri di negara tetangga akan hadir menyaksikan Prambanan Orchestra. Sehingga, tujuan digelarnya Prambanan Orchestra untuk semakin menggairahkan pariwisata Candi Prambanan pun bisa tercapai.



"Nantinya penonton dari berbagai negara juga bakal hadir. Musisi-musisi luar negeri bisa berbondong-bondong ke sini," ujarnya.



Kedatangan Yanni ke Candi Prambanan merupakan perayaan 25 tahun album Live at the Acropolis yang pertama kali diperkenalkan pada 1 Maret 1994 di The Acropolis of Athens, Yunani. Album Live at the Acropolis pernah dinobatkan sebagai album terlaris nomor dua di dunia setelah album Thriller milik Michael Jackson.



Tiket Prambanan Orchestra mulai dijual pada 15 Juli 2018. Tiket terbagi dalam empat kategori yaitu, silver (Rp1 juta), Gold (Rp2 juta), Platinum (Rp3 juta) dan Diamond (Rp6 juta). Prambanan Orchestra menggandeng Melon Indonesia sebagai official ticketing partner. Tiket bisa dibeli di tiket.com, tiketapasaja.com, loket.com, kiostix.com, blanja.com, bookmyshow, rajakarcis.com, traveloka, gotix dan alfamart.





(ELG)