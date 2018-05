Lomba Cipta Lagu Anak yang Digelar Bekraf 2018 Disambut Antusias

Jakarta: Lomba Cipta Lagu Anak yang digelar Badan Ekonomi Kreatif bersama Miles Films dan International Design School telah sampai tahap final. Selama 30 hari sejak 16 Maret, tim menerima total 1.865 lagu dari 1.212 peserta.



Kontes ini digelar lewat proyek film anak-anak Kulari ke Pantai garapan sutradara Riri Riza. Menurut Kepala Bekraf Triawan Munaf, keterlibatan 1.200-an peserta menjadi penanda bahwa kebutuhan lagu anak juga dirasakan masyarakat luas.

"Begitu banyak respon kami terima. Tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi juga banyak yang berkualitas baik. Mereka datang dari berbagai kalangan, baik awam maupun pelaku profesional," kata Triawan dalam siaran pers yang diterima Medcom.id.Triawan meyakini Lomba Cipta Lagu Anak 2018 mampu menjadi momentum untuk membangkitkan popularitas lagu anak-anak dengan lagu-lagu berkualitas. Rencananya, program ini akan menjadi agenda tahunan Bekraf.Mira Lesmana, produser Kulari ke Pantai yang turut menjadi anggota juri kontes, mengaku kaget dan kewalahan dengan sambutan para peserta."Saya senang sekali dengan besarnya respons masyarakat terhadap Lomba Cipta Lagu Anak karena artinya, masyarakat pun merasakan kekhawatiran yang sama dan bersedia untuk melakukan sesuatu untuk membangkitkan lagi lagu untuk anak," ujar Mira.Dari 1.800-an karya submisi, tim juri telah memilih lima karya finalis. Kelima lagu baru ini akan direkam ulang dan dinyanyikan oleh para pemeran anak-anak di film untuk dirilis sebagai album kompilasi film Kulari ke Pantai.Berikut lima lagu tersebut beserta nama penciptanya.1. Menjelajahi Dunia (Era Patigo)2. Teman (Ghalifa Al Baladi)3. Jika Hatimu Gundah Gulana (Ikbar Haskara Damarjati)4. Senyum untuk Dunia (Pika Iskandar)5. This is My Holiday (Stephen Irianto Wally)Sebelum dirilis, kelima lagu ini bisa disimak lebih dulu di situs web resmi kularikepantai.com. Publik bisa memberikan suara mana lagu favorit.Lagu dari ke-5 finalis akan masuk dalam album kompilasi.(DEV)