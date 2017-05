Once Tertarik Bentuk Band Baru

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan vokalis Dewa, Once Mekel, mengaku kembali tertarik bermusik dalam format band. Seperti diketahui, Once menekuni karier sebagai penyanyi solo pasca-keluar dari Dewa.



“Kalau untuk (bikin) band kapan ya, mungkin tahun depan. Belum ada materi juga. Lagi mengumpulkan teman-teman, bertanya ke mereka bisa enggak kira-kira punya energi lebih untuk nge-band. Kalau enggak bisa ya saya teruskan dengan proyek solo saya. Anak-anak berpikir sudah umur segini bikin band itu pegal juga,” kata Once saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Tidak bisa dipungkiri karakter vokal Once menjadi kekuatan tersendiri dalam sebuah band, seperti yang pernah dia lakukan dalam Dewa.Saat ditanya musik apakah yang akan dimainkan bila membentuk band, Once mengaku tidak akan jauh dari rock.“Saya suka musik yang energik. Lagu yang nge-beat. Lagu rock, segar, dan ekspresif. Enggak terlalu elektronik. Saya suka menyanyi rock. Saya ingin bikin musik rock dengan groove bagus. Enggak terlalu banyak chord. Dulu saya kalau bikin lagu banyak chord. Saya ingin bikin lagu yang groove-nya enak. Enggak perlu mendengarkan liriknya tetapi sudah bisa menikmati musiknya," katanya.Once juga mengaku bahwa dirinya cukup nyaman bersama band pengiring proyek solonya. Dia berharap bila band pengiring itu pula yang akan mewujudkan proyek band bentukkannya.“Gue punya band sendiri, tetapi band solo gue. Gue enjoy dengan mereka. Band solo gue lucu namanya, tadinya mau gue kasih nama BOM, Bandnya Once Mekel. Bayangkan nanti ada advertising, ada BOM di Senayan. Padahal itu band gue tampil,"“Sebetulnya gue berharap kalau format band, para personel akan lebih aktif menyuarakan ide-ide mereka. Enggak semata-mata bermain untuk solo artist, itu yang gue harapin. Kalau sebagai solo, harus memikirkan semuanya. Bisa saja jadi solo artist yang pasif, tetapi gue enggak seperti itu,” papar Once.Saat ini Once tengah sibuk sebagai CEO Jagonya Musik & Sport Indonesia, sebuah label rekaman yang berafiliasi dengan restoran cepat saji KFC. Kesibukan itu juga membuat Once harus menunda pengerjaan album solo terbarunya.(ELG)