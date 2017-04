Hammersonic 2017 Hadirkan 38 Band dari 11 Negara

Metrotvnews.com, Jakarta: Masuk tahun kelima penyelenggaraan, festival musik metal terbesar di Asia-Pasifik, Hammersonic, berhasil mendatangkan grup legendaris, Megadeth.



Hammersonic 2017 digelar di Ecopark Ancol, Jakarta, pada 7 Mei. Total 38 grup dari 11 negara hadir dalam ajang ini.

“Kita menampilkan 38 band dari 11 negara. Dari Indonesia masing-masing pulau besar ada perwakilan,” kata Wendi Putranto, Chief Operating Officer, Hammersonic 2017."Band yang hadir ada dari Norwegia, Swedia, Finlandia, Brasil, Taiwan, Singapura, Indonesia, Jepang, Amerika, dan Australia," tambah Wendi.Adapun grup luar negeri yang tampil antara lain Megadeth (Amerika Serikat), Tarja (Finlandia), The Black Dahlia Murder (Amerika Serikat), Northlane (Australia), Krisiun (Brasil), Entombed (Swedia), dan Flesh Juicer (Jepang).Sedangkan grup asal Indonesia yang tampil antara lain Seringai, Revenge the Fage, Killharmonic, Vallendusk, dan Trojan.Pada tahun ini, Hammersonic hanya digelar satu hari, sebanyak tiga panggung disiapkan. Yaitu panggung Hammer dan Sonic yang digelar di area terbuka, dan panggung Soul of Steel Krisna J Sadrach Stage.Soul of Steel Krisna J Sandrach Stage digelar sebagai wujud penghormatan Hammersonic terhadap almarhum Krisna, salah satu inisiator Hammersonic yang meninggal pada tahun lalu.(ELG)