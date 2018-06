Guns N’ Roses Bocorkan Rekaman Demo Lagu November Rain

Jakarta: Tidak bisa dipungkiri bahwa intro piano dalam lagu November Rain jadi salah satu intro piano paling ikonik. Intro tersebut dibuat oleh vokalis Axl Rose.



November Rain dirilis dalam album Use Your Illusion I, pada 1991. Sementara lagu November Rain sendiri sebenarnya sudah ditulis jauh sebelum itu.

Pada 28 Juni 2018, Guns N’ Roses membocorkan rekaman demo November Rain yang dibuat tahun 1987. Rekaman demo itu diunggah ke YouTube.Rekaman demo itu hanya memperdengarkan vokal dan piano dari Axl Rose. Jauh berbeda dari versi album. Demo itu direkam di studio Sound City, Los Angeles.Slash, gitaris masa awal Guns N’ Roses yang kini telah bergabung lagi dalam biografinya pernah menyebut bahwa rekaman awal November Rain pada 1986 berdurasi 18 menit. Lagu itu direkam sebelum Guns N’ Roses merekam album Appetite For Destruction. Slash juga mengaku menghindari membawakan lagu itu di atas panggung setelah hengkang dari Guns N’ Roses pada 1996, alasannya tidak lain karena lagu itu merupakan lagu yang sakral bagi Axl Rose.Guns N' Roses akan menggelar konser ”Not In This Lifetime" di Gelora Bung Karno Jakarta pada 8 November 2018. Konser ini sekaligus menjadi panggung pembuka tur konser musik mereka di Asia. Personel yang akan hadir dalam konser yaitu, Axl Rose (vokal, piano), Duff McKagan (bass), Slash (gitar utama), Dizzy Reed (keyboard), Richard Fortus (gitar ritme), Frank Ferrer (drum), dan Melissa Reese (keyboard).(ASA)