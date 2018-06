Rekam Jejak Via Vallen dari Pengamen hingga Primadona Dangdut

Jakarta: Maulidia Octavia kian populer dengan nama panggung Via Vallen sejak merintis karier di panggung musik dangdut. Penyanyi asal Surabaya ini mulai menjadi bintang baru sejak video yang menampilkannya membawakan lagu Sayang diunggah di YouTube pada Februari 2017. Ia bahkan berhasil meraih keuntungan hingga Rp1 miliar berkat video tersebut.



Namanya kian dicari dan menjadi primadona di seluruh lapisan warga penikmat musik. Terbukti, ia bahkan masuk dalam daftar penampil spesial panggung Indonesian Choice Awards 5.0 pada April 2018.

Sebelum tenar, Via merangkak dari bawah sebagai musisi jalanan. Ia mengamen sejak kelas 5 SD untuk membeli barang yang diinginkan. Keuntungan yang didapat dari mengamen di kisaran Rp4 ribu hingga Rp25 ribu sehari."Kadang Via kangen bisa ngamen, kangen saja, sih," bunyi penggalan pernyataan Via kepada Kompas.Pengalaman bernyanyi di jalanan dirasakan betul oleh penyanyi berusia 26 tahun itu. Seperti musisi jalanan pada umumnya, Via sempat ditangkap pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ketika mengamen di lampu merah. Via diangkut Satpol PP bersama adik-adiknya yang ikut mengamen.Sejak kejadian tersebut, ayah Via mulai mengarahkan putrinya untuk serius bernyanyi. Via pun memulai kariernya di panggung musik dangdut di usia 15 tahun. Ia kerap kali bermain musik bersama grup orkes melayu populer di Jawa Timur seperti Sera, New Pallapa dan Monata.Pada 2008, Via sempat bergabung dengan OM Sera dan mengasah kemampuan bernyanyi. Sejak bersama Sera, putri sulung pasangan Rosida dan Arif tersebut mulai ikut tur konser dari panggung ke panggung.Via mulai mendapat julukan Ratu Pop Koplo sejak membawakan lagu-lagu pop berirama dangdut koplo bersama grup orkes Sera. Dua tahun berselang, nama Via melambung dan memiliki kelompok penggemar fanatik Vianisty yang diresmikan pada 24 September 2010.Selain populer berkat lagu Sayang, Via juga sempat merilis debut single berjudul Selingkuh di awal tahun 2015.Tahun 2016, Via sempat tampil di atas panggung konser di Hong Kong dan Tiongkok. "Waktu itu 2016 konser di Hong Kong sama Tiongkok. Ya, bawain lagu-lagu Via. Kan memang tujuannya biar orang asing dengar lagu dangdut," bunyi pernyataan Via, dilansir dari Jawa Pos.Prestasi Via kian melambung. Dua tahun berurutan, ia mendapatkan piala penghargaan sebagai Penyanyi Dangdut Paling Ngetop dalam ajang SCTV Music Awards 2017 dan 2018.Prestasi lain yang tidak kalah membanggakan, ketika Via berhasil berduet dengan penyanyi kondang Rita Sugiarto. "Bunda Rita itu diva dangdut. Aku banyak belajar cengkok dan teknik lain. Sama attitude supaya bisa diakui," kata Via.Kendati kini nama Via disejajarkan dengan penyanyi nasional, ia tidak menutup kesempatan untuk kembali bernyanyi bersama OM Sera. Bahkan, untuk bernyanyi di acara pernikahan tetangga masih diterima Via di sela waktu senggang."Ditawari nyanyi di acara pernikahan tetangga kalau Via pas free juga pasti Via berangkat, Via masih mau nyanyi di panggung kecil karena dari dulu memang begitu," kata Via kepada media Kompas.(ELG)