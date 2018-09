Musik dan Persahabatan Jadi Penguat Hayley Williams saat Masa Sulit

Jakarta: Vokalis Paramore Hayley Williams beberapa tahun belakangan sempat mengalami masa sulit. Sejak dibentuk pada 2004, Paramore berganti formasi sebanyak dua kali. Terakhir pada 2015, dia harus merelakan Jeremy Davis (pemain bas) untuk hengkang.



Pada 2017, Hayley bercerai dari vokalis New Found Glory Chad Gilbert karena merasa tidak memiliki kecocokan. Hayley dan Chad menikah pada 2016 setelah 8 tahun berpacaran. Melalui masa-masa sulit itu, Hayley bercerita bagaimana dia tetap bertahan.

"Jeremy hengkang dari band. Aku telah melalui masa perceraian. Pada akhirnya aku menyadari ketika berada di atas panggung, satu-satunya alasan tetap bertahan secara fisik dan mental karena musik dan persahabatan," ungkap Hayley, dilansir dari NME.Dua hal itu menjadi pegangan Hayley ketika harus melalui kenyataan pahit selama beberapa tahun belakangan. Dengan Paramore yang sekarang, Hayley merasa lebih baik dan tampil lebih segar."Aku merasa itu bukan sesuatu hal yang bisa aku kendalikan antara pergi atau tetap tinggal. Itulah hidup dan aku bagian dari hidup.""Aku mencintai sahabat dan aku mencintai musik. Dua hal itu pada akhirnya membuatku tetap bertahan hidup," kata Hayley.Belum lama ini, Paramore bertandang ke Indonesia dalam rangka tur konser di Asia untuk promo album After Laughter. Dalam repertoar lagu terbaru, Hayley turut membawakan beberapa singel andalan seperti That's What You Get, Ignorance, The Only Exception, 26 dan Still Into You.(ELG)