Randy "Nidji" Produseri Singel Baru Syahravi

Jakarta: Setelah debut album mini pada 2014, musisi muda Syahravi Dewanda akan merilis singel terbarunya dalam waktu dekat. Lagu diberi judul Try! Try! Try! dan melibatkan Randy Danistha, kibordis Nidji, sebagai produser musik.



"Ada sisi musikalitas yang beda dari lagu sebelumnya. Aku juga seiring waktu semakin dewasa," kata Syahavi kepada Medcom.id usai melakukan rekaman live video musik di RPTRA Kalijodo Jakarta, Minggu, 8 April 2018.

"Seiring waktu, aku menemukan musik-musik baru dan kebetulan cocok dengan latar belakang Randy," imbuh Ravi.Keterlibatan Randy berawal dari pertemuan tak sengaja saat Ravi berlatih di rumah guru vokalnya, yang tidak lain tetangga rumah Randy. Mereka sebenarnya masih berkerabat jauh, tetapi belum terlalu saling kenal.Syahravi bercerita soal rencana singel terbarunya yang akan bernuansa elektronik. Gayung pun bersambut. Randy menjadi produser dan membantu membentuk warna musik elektronik."Pada dasarnya, pokoknya siapa yang mau cari musik elektronik, itu ke gue," ujar Randy.Menurut Randy, warna musik Ravi dalam debut album mini mendapat pengaruh kental dari musik-musik John Mayer. Dia membantu Ravi keluar dari zona tersebut dengan tetap mempertahankan karakter yang dijajaki pertama kali."Begitu produksi bareng, gue bilang dari awal, ini harus keluar dulu dari zona yang biasa dia main. Begitu jadi, dia mau masukkan unsur yang memang dia inginkan. Kami kasih sesuai porsinya supaya dia tetap jadi Syahravi," tutur Randy dalam kesempatan yang sama."Biasanya orang kalau memang sudah suka, sudah pasti tertanam. Kalau itu dicabut, dia bisa enggak nyaman. Jadi gimana caranya, itu jadi karakter yang dicampur dengan elemen baru, menimbulkan warna baru," lanjutnya.Liriknya yang berbahasa Inggris ditulis langsung oleh Ravi. Tema kisahnya, yang diakui Ravi sangat personal, adalah soal seseorang yang tidak menyadari kehadiran orang lain yang peduli dengan dia."(Liriknya) tentang cinta, mencoba melihat siapa yang sebenarnya peduli dengan dia," ujar Ravi."Jadi waktu itu gue heran kenapa si orang ini enggak lihat siapa yang peduli dengan dia. Jadi kalau dibaca liriknya, 'to make you see', jadi dia sebenarnya enggak lihat," imbuhnya.Try! Try! Try! akan dirilis di platform digital pada akhir April 2018. Singel ini juga akan disertai video musik yang digarap secara live recording di tiga tempat publik. Dua di antaranya adalah RPTRA Kalijodo dan Taman Menteng Jakarta. Video musik dikerjakan Locker Media dan Sounds From The Corner.(DEV)