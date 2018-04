Lagu Baru Mike Shinoda Bukan Tentang Chester Bennington

California: Salah satu penggawa Linkin Park, Mike Shinoda merilis proyek solo singel, About You, berkolaborasi dengan Blackbear. Dilansir dari Rolling Stone, Jumat, 27 April 2018, Mike tak lagi bercerita tentang mendiang sahabatnya, Chester Bennington.



"Anda tahu sebagian dari lirik lagu ini, yang saya tahu Anda mengapresiasinya. Saya sedang menulis semua lagu-lagu ini dan banyak hal pertama di album ini tentang apa yang telah terjadi dan itu tentang Chester, semuanya."

"Saya mulai menulis beberapa lagu yang bukan bercerita tentang Chester dan segala sesuatu (tentangnya), dan saya menyadari orang akan mendengar (lagu About You), seolah-olah tentang Chester.""Saya merasa seperti, ketika saya mencoba menulis lagu bukan tentang Chester, rasanya masih seperti untuk dia," kata Mike.Musisi berusia 41 tahun itu lebih banyak bercerita tentang dirinya yang brutal dan jujur.Shinoda ikut merilis video musik About You yang disutradarai sendiri olehnya. Latar tempat banyak mengambil gambar di Shanghai, menampilkan Shinoda melintas di depan cakrawala kota yang bercahaya.About You merupakan singel ketiga sebagai perkenalan album terbaru Mike bertajuk Post Traumatic yang akan dilepas resmi pada 15 Juni 2018.Sebelumnya, Mike merilis dua singel perkenalan, Crossing a Line dan Nothing Makes Sense Anymore.Pada Januari lalu, Mike mengeluarkan EP berisi tiga lagu sebagai karya perdana setelah kematian Chester Bennington.(ASA)